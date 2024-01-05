機管局首發零售債券　受累疫情兼興建第三跑　債務3年飆升千億元

機管局繼本周完成發行40億港元債券後，今日（5日）宣布發行上限為50億元的零售債券，年息4.25厘。今次為該局首次向公眾市場籌集資金，除了讓市民多一個渠道購買定息產品外，也令大家關注其債務狀況，事關，向來賺錢的機管局，受累3年疫情，加上興建「第三跑」，負債情況大為加劇。



機場「「第三跑」雖然於去年底落成，但距離成功「找數」，仍有漫漫長路！翻查數據，機管局從2019至2020年度負債只有50億元，短短3年間債務已急飆至過千億元。

機場三跑去年11月25日正式啟用。(夏家朗攝)

負債3年間由50億飆至過千億

回顧機管局建三跑的財務計劃，其最初預期總債務只有690億元，之後逐步增至890億元，而截至去年計息負債其實已衝破1,000億元。

翻查年報，局方在2019至2020年度，總負債只有約52億元，負債比率僅6％，至2022至23年度﹙截至去年3月底﹚，負債已再進一步推升至1,028.3億元﹙倘計及115億永續債，則為1,143億元﹚，負債權益比率高達114.7%，而年內利息開支則達到25.21億元，按年升180%。

換言之，3年間機管局負債由50多億元升至逾千億元，勁飆逾18倍。而截至去年9月底，機管局負債維持在1,027億元，手上現金則有334億元，而2023至24財政年度預計仍有330億元資本開支。

機管局前稱，相信無須就三跑道系統項目融資，從政府取得任何形式的財務擔保。然而，千億負債，可以如何「支撐」？根據局方就三跑的財務方案所透露，機管局會按「共同承擔，用者自付」原則制訂，透過三個途徑為項目集資，分別是向銀行借貸及發行債券、保留機場營運溢利投入項目，以及向離港旅客徵收機場建設費。當中，方案尤其依賴貸款及發行債券，佔49%；而透過機場營運溢利則佔33%，徵收機場建設費佔18%。

受累疫情，香港國際機場連續三個財年「見紅」。（陳葆琳攝）

過去三個年度累蝕近百億

不過，受累疫情，機場營運溢利連續三年「乾塘」。當中2020至2021年度，集團虧損43.7億；2021至2022年度虧損27.6億元；2022至2023年度虧損收窄，但仍要蝕19.3億元，三個年度累蝕90.6億元。截至去年9月底至半年，隨著全球疫後復常，機管局始轉虧為盈，但亦只賺6.68億元。

但另一邊廂，機管局資本開支不絕，屢創新高，由2018至19年度的238.3億元，不斷攀升至2023年3月底為止的314.18億元。局方指，資本開支上升，主要與三跑道系統項目、興建海天中轉大樓、自動化停車場及「航天走廊」，以及提升其他設施和系統有關。而機管局更稱會考慮再融資，以應付2023至24財政年度預計的330億的預期資金缺口。

機管局首發零售債券。（黃寶瑩攝）

需要12年利潤 方能找清千億債務

至於可以「拖長還款期」的貸款及發行債券，機管局亦主要以發債集資為主，當中美元票據佔最多，達68％；其次是銀行貸款，佔17%；接著是固定利率票據及浮動利率票據。相關有43%債券，會於約兩年後但五年內到期，52％則於五年後到期。

猶幸，機管局借貸成本不算高，惟2018年香港機場「好景」的一年，取得了超過194億元營收，利潤近84億元，以此計算，不計利息，大約需要12年的利潤，方可找清千億元債務。