美領事梅儒瑞打卡未被認出　示威召集人：職員嚟咋？｜政壇諸事町

「中國香港同心護港總會」今日（8日）到美國駐港澳總領事館外示威，總領事梅儒瑞（Gregory May）在他們面前自拍打卡，更在社交平台分享照片說：「雖然我同佢哋意見唔同，但係完全支持佢哋行使和平示威嘅權利」。不過，總會召集人曹達明接受《香港01》查詢時卻說示威期間未見梅儒瑞本人，僅見到兩位疑似領事館「職員」、「西裝骨骨」的男士，更笑稱：「無理由話係鬼佬就畀信㗎嘛，唔會無厘頭遞信畀佢。」



「中國香港同心護港總會」及「反黑金反港獨關注組」今早（8日）到美國駐港澳總領事館外示威，批評美國助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）日前接見四名被港府懸紅通緝的港人，包括郭鳳儀、袁弓夷等，斥美國公然包庇反中亂港分子，干預香港法治和內政。

梅儒瑞與示威者自拍打卡：支持行使和平示威權利

梅儒瑞其後在社交平台上上載一張自拍照片，相中的他面帶笑容，從容地站在「中國香港同心護港總會」示威者面前自拍，更稱「今日領事館外有示威者抗議我哋捍衛自由同為人權發聲。雖然我同佢哋意見唔同，但係完全支持佢哋行使和平示威嘅權利。」

認不出梅儒瑞 錯失親訴不滿機會

梅儒瑞現身示威者面前，相信示威者們必定有把握機會向梅儒瑞親訴不滿、促請美國停止干預香港內政。

不過《香港01》向「中國香港同心護港總會」召集人曹達明查詢有否成功向梅儒瑞遞交請願信時，他卻說：「未見過，叫啊Greg啊？未見過啊！」

曹達明續說：「今日見到兩個疑似領事館職員，西裝骨骨囉，孭住個章……個鐵章，美國啲鐵章呢，喺件西裝到，兩個都係男士，都高大㗎。」

至於為何不向兩位「職員」遞請願信時，他說「無理由遞㗎嘛，我哋警方嗰度就無話畀我哋聽佢哋係嚟接信㗎嘛，無理由話係鬼佬就畀信㗎嘛，無咩可能。」

他又分享了團體在示威期間，曾在兩名「職員」面前踩爛印有美國等字眼的紙牌，「諗住等佢望下，激死佢咁款」。不過，兩名「職員」只是望一望，「都唔敢反應嘅。」