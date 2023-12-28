美國總領事梅儒瑞學廣東話買餸　買菜叫搭葱都無難度｜政壇諸事町

今年決定努力學習廣東話的美國駐港澳總領事梅儒瑞，之前應廣東話老師要求，到北角春秧街「考試」，題目是在街市買餸，全程要以廣東話與檔販溝通，從領事館發布的影片可見，梅儒瑞買菜、買叉燒都對答如流，海鮮檔檔主一度「轉channel」講英文，惟梅儒瑞都沒失守，有網民留言讚他「貼地親民」，又稱他的廣東話「100分」。



老師Gary(右)早前帶梅儒瑞到北角春秧街考試。(美國駐香港及澳門總領事館FB)

美國駐香港及澳門總領事館今日(28日)在社交平台上指，梅儒瑞的廣東話老師Gary早前帶他到北角春秧街，「話要俾個年尾考試佢，你又會俾幾多分佢呢？記得留言話埋俾我哋知下年可以點樣繼續考下佢啲廣東話」。

「考試」開始，梅儒瑞先到菜檔購買菜心，對菜販稱：「一斤，俾我，唔該」，菜販拿菜期間，梅儒瑞再補一句「搭棵葱得唔得？」不過菜販似乎聽不到，梅儒瑞見沒反應再追問：「搭棵葱得唔得？」對方表示「OK啦」，大讚梅儒瑞「好叻喎」，結帳時菜販稱：「Ten dollar。」梅儒瑞都沒被考到，繼續用廣東話問：「一共幾錢？」，展示自己的廣東話能力。

購買菜心後，梅儒瑞到燒味店購買叉燒，「Hello，叉燒，半斤。」，當店員回答叉燒半斤65元，梅儒瑞隨即說「半肥瘦，唔鍾意太肥。」付款時更問店員鈔票「啱唔啱？」，獲回答「多謝晒」。

最後梅儒瑞到海鮮檔買蝦。(美國駐香港及澳門總領事館FB)

最後梅儒瑞到海鮮檔買蝦，他問檔販「啲蝦唔新鮮」、「邊度㗎啲蝦」，對方答是本地蝦，梅儒瑞隨即說「俾我一斤」。惟檔販秤蝦的時候一度「轉channel」講英文「Give you more」，梅儒瑞同樣沒被考到，繼續用廣東話，笑着說：「多啲！」檔販不禁讚他「你廣東話好好！多謝！」梅儒瑞謙遜地回應：「唔係。」

梅儒瑞完成「考試」後，對老師說：「任務完成！今晚有好餸食！」老師露出滿意的笑容說：「做得好，走喇！」多名網民留言大讚梅儒瑞「好貼地，唔離地，夠親民」、入鄉隨俗，廣東話100分。有網民留言指：「真貼地！就算係做戲拍片，都好過班堅離地！」獲領事館回覆稱：「無霞姨無飯盒㗎！」

梅儒瑞去年9月上任美國駐香港及澳門總領事，早前與領事館同僚到大排檔做冬，期間用茶杯幫同僚洗筷子，舉杯暢飲標誌地道飲食文化的「藍妹」，獲網民讚親民。