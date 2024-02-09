2024龍年｜陳茂波：上半年公布第二批落戶香港重點企業　冀多元化

正為下年度預算案進行諮詢的財政司司長陳茂波表示，目標今年上半年公布第二批落戶香港的重點企業，其中正著力吸引更多來自東南亞等外國企業落戶香港，令重點企業更多元化。他又指，香港同時可取得國際和內地的數據，對醫療科技和人工智能大數據等企業，選址設立科研中心，是一大優勢。



陳茂波稱目標今年上半年公布第二批落戶香港的重點企業（陳茂波FB圖片）

本屆政府成立的「引進重點企業辦公室」，去年十月公佈首批20間引進的重點企業落戶香港，包括英國藥企阿斯利康、華為、內地電池巨企寧德時代等。 陳茂波接受商台訪問時指，期望今年上半年公佈第二批落戶香港的重點企業，聚焦人工智能大數據、醫療科技、金融科技和新能源公司，當中不單有內地企業，又指政府主動出擊邀請東南亞和外國企業落戶，以香港為平台，開拓內地和亞洲市場。

陳茂波又指，今年另一項重點工作，是著力吸引更多風投基金和私募股權基金來香港，匯聚更多資金，令不同發展階段的公司都能夠融資取得資金，令香港的融資生態圈更蓬勃。

至於2022年成立香港投資管理有限公司，陳茂波指透過港投公司，可以槓桿更多資金來港，共同投資能夠提升香港競爭力的項目，目標今年上半年公佈港投公司的投資進展。

陳茂波又指，去年本港GDP增長3.2%，出口下跌，但旅遊服務輸出有逾20%增長，私人消費和投資分別上升約7%和逾10%。展望今年香港的經濟表現，陳茂波指今年外圍息率見頂，將有利香港出口，對本地資產市場亦會是利好因素。