盛事經濟｜陳茂波：將在不同環節拆牆鬆綁　內部協調發揮最大效益

上半年將有超過80項大型盛事在港舉行，財政司司長陳茂波表示，會加強內部協調，建立更有效機制確保順利完備舉行，副司長黃偉綸出任跨部門統籌協調組的組長，確保盛事得到充分支援和增值，適當拆牆鬆綁，把盛事效益發揮至最大。



陳茂波上周參加了香港馬拉松2024的領袖盃，稱香港再次成為國際專業跑手熱衷的重要一站。（陳茂波網誌相片）

陳茂波：未來兩月創科、金融及會展業盛事浪接浪

陳茂波今天（28日）在網誌表示，80項大型盛事涵蓋文化藝術、體育、經濟金融、貿易展覽等，以創科、金融及會展業為例，二月份將有首屆的「香港綠色周」，同月還會迎來香港國際鑽石、寶石及珍珠展。三月份則有為環球家族辦公室及資產擁有人舉辦的「裕澤香江」高峰論壇，以及 Milken Institute 舉辦的首屆全球投資者研討會。同月還有巴塞爾藝術展香港展會、Art Central、藝術@維港等，讓全球流行文化愛好者翹首以待。

陳茂波表示，特區政府將加強協調盛事活動，推動更多不同主題和形式的盛事在港舉行。（資料圖片/夏家朗攝）

不同環節拆牆鬆綁 內部協調發揮最大效益

他表示，特區政府將加強協調盛事活動，推動更多不同主題和形式的盛事在港舉行，冀帶來更多活動選擇和新體驗，透過積極「請客來」，讓與會者能親身感受香港的獨特魅力和文化氣息，讓香港的朋友圈不斷擴大。他又說，財政司副司長黃偉綸會出任盛事跨部門統籌協調組的組長，小組成員包括相關政策局、部門和法定機構的代表，確保盛事得到充分的支援和增值，也會在不同的環節適當拆牆鬆綁，把盛事的經濟和社會效益發揮至最大。