葉劉淑儀美圖浪接浪　穿百合紅旗袍向市民拜年｜政壇諸事町

每逢過時過節，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀總會在社交媒體發出美圖，每次均精心打扮，令人感覺煥然一新。正值大年初一，葉劉淑儀以「龍馬精神、萬事如意」為題，身穿帶有百合圖案的紅色旗袍，向市民拜年。不少網民相當受落，紛紛向葉劉送上新年祝福。



連續兩日發放美圖 對上中秋連續三天

葉劉淑儀指，今天是大年初一，踏入龍年祝大家龍馬精神，身體健康，新一年萬事如意，福祿雙全；香港迎來喜運，萬象更新。她上載兩張美圖，一張附有恭喜發財，側身而站，右手戴着巨型珍珠戒指。另一張則寫有「一帆風順龍年好、萬事如意步步高」，正面示人並手執小扇子。

其實葉劉淑儀的美圖浪接浪，昨日大年三十亦有上載，當時的圖片中身穿小紅裙，並無其他特別圖案。

值得留意的是，中秋佳節時，葉劉淑儀曾在迎月到追月一連三日發美圖，未知今次又會否繼續派福利到人日呢？