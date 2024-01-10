「港大美女」葉劉約「小鮮肉」晚飯自拍　原來他是……｜政壇諸事町

被網民譽為「港大美女」的新民黨主席葉劉淑儀，不時派「福利圖」益網友，日前她又上載「福利圖」，不過今次是她的個人福利，與一名男子共晉晚餐，兩人坐在一起之餘，更親切地近乎頭貼頭合照，葉劉形容該名男子是「我今晚的小鮮肉！」，究竟「小鮮肉」是何人呢？原來同樣是政黨領袖！



新民黨主席葉劉淑儀與「小鮮肉」共晉晚餐。（葉劉淑儀社交網站截圖）

葉劉相約「小鮮肉」共晉晚餐 微笑按捺心中興奮

73歲的葉劉一向喜歡在社交網站分享個人美女照，鍾情旗袍打扮的她，中秋、新年大時大節更會大派「福利」，深受網民歡迎，「連登」討論區亦不時有「巴打絲打」出帖轉發，葉劉更被冠以「港大美女」的稱號。

農曆新年未到，周一（8日）晚上葉劉又在社交網站Instagram派「福利」，發布與一名男子在飯局上的自拍，今次是她個人「福利」，兩人膊頭貼膊頭，幾乎頭貼頭，相中葉劉合嘴微笑，狀甚按捺著心中興奮，惟她的留言已經出賣了她：「我今晚的小鮮肉！」

新民黨主席葉劉淑儀與民建聯主席陳克勤共晉晚餐。（陳克勤社交網站截圖）

「小鮮肉」是47歲民建聯主席陳克勤

開估！葉劉眼中的「小鮮肉」，是47歲的民建聯主席陳克勤！相中微笑的克勤亦難掩內心愉悅，不只親自操刀自拍，更在社交網站Facebook出帖分享喜悅，撰文指「好興奮！ 今晚可以獲葉太邀請，以“小鮮肉”的身份坐係葉太身邊！」

原來當晚是行政會議非官守成員的晚宴聚會，身為行政會議成員的克勤，應行政會議召集人葉劉的邀請赴會，雖然相中不見其他人入鏡，但並不是葉劉和克勤「撐枱腳」，同場有大約10人。葉劉曾經說跟「老臘肉比較有緣」，今次終於遇上「小鮮肉」。其實兩人都頗有淵源，除了一同擔任行政會議成員，更同樣是建制政黨的主席，以及立法會議員，又互相欣賞，未知將來有否機會……更進一步……合作呢。

葉劉淑儀去年12月28日，發布帖文指「看來我還是和老臘肉比較有綠（緣）！」（葉劉淑儀Facebook相片）