宅宅議員洪雯新春落廚塞爆渠　自家製麵居然變整餅？｜政壇諸事町

新正頭街頭熱鬧非常，但不是所有人都鍾意出外玩的。宅女議員洪雯今年除了初二出去同朋友吃飯，其他日子都是宅在家照顧寶貝兒子。不過，廚藝潛力深厚的洪雯，年初三已經功力盡出，初四原本想製麵結果胡胡塗塗竟然變成烤餅，還塞了廚房的下水渠！



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初一「泰式佛跳牆」兒子捧場添信心

平日有菲律賓姐姐照顧起居飲食的洪雯兩母子，今年在姐姐放假之下留港渡歲，作為娘親當然要照顧寶貝兒子的一日三餐。大年初一，這個貴州女子準備了家鄉小食脆哨麵，即類似豬油渣麵，配煎蛋、辣雞和娃娃菜。新春第一日，洪雯廚藝深不可測，用了5小時發揮創意煮了「泰式佛跳牆」，兒子「居然極為捧場」，令宅宅媽咪洪雯「充滿信心」。

滿懷信心的洪雯初二早上煎朋友送的蘿蔔糕，沒太大難度，晚上和朋友出外吃飯，欣賞煙花，廚房工作暫停一天。誰知道初二只是煎了蘿蔔糕的洪雯，來到初三就「黔驢技窮」，煮了白飯魚煎蛋後深深感到「廚力」不足：「蘿蔔糕、銀魚煎蛋、亂燉佛跳牆再好吃，也不能天天如此啊......」

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自家製麵無發酵 高人教路變烤餅

於是，洪雯初三做了點功課，初四跟着影片挑戰自家製麵。然而，在發酵的過程中並不順利，不知道是否溫度不夠，麵團未能如影片般發大兩倍，等到兒子連喊肚餓，只好向人求救。

洪雯沒有透露哪位高人指點，總之「就這麼糊糊塗塗將將就就」，居然將原本製麵的麵團變成烤餅，內裡還有餡料，而且烤得有文有路，兒子全都吃光，還大讚「比姐姐做的好吃很多」。

不過，廚藝精進的代價是，洪雯把廚房的渠搞到塞了，截至今日（初五）還在頭痛中。