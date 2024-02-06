肥媽曾斥政策製造混亂　謝展寰屋邨「伏佢」找晦氣？｜政壇諸事町

垃圾徵費延後至8月實施，政府正努力向公眾解說政策。曾經斥責垃圾徵費令天下大亂的肥媽，最近在屋邨遇到環境及生態局局長謝展寰「埋伏」，難道局長要找她晦氣？



肥媽早前拍片直斥垃圾徵費政策「垃圾」，整件事不環保：「黐線！你唔畀人哋用黑膠袋，要人哋買你嗰啲膠袋，咁你同環保直情係背道而行啦，即係買多啲膠袋啦。」她表示政府應先做好分類回收，而非將責任轉嫁到市民身上。

「綠在區區」稍後可換指定袋

「大嘥鬼」今日（6日）上載影片，見到肥媽被謝展寰「埋伏」，肥媽擔心謝展寰找她晦氣。原來謝展寰要向肥媽解釋政策，肥媽即時話：「咁你即係話我唔清楚啦！咁我真係唔清楚喎！」她指手上的指定袋要用錢買，謝展寰看過之後，發現內裡裝了不少塑膠垃圾，如果做好分類回收，就不用掉這麼多垃圾。

兩人一同到「綠在區區」將垃圾分類回收，謝展寰強調「綠綠賞」積分可以換禮物，而且稍後可以用來換指定袋，強調「揼少啲慳多啲」，「自己袋自己賺」。

廚餘機積分更多鼓勵使用

接着兩人再去到公共屋邨的廚餘機，謝展寰介紹這部機器有除臭殺毒功能，而且亦可以賺「綠綠賞」積分，「廚餘嘅分數特別多嘅」，鼓勵大家將廚餘回收。

目前只有四成公共屋邨有廚餘機，肥媽說香港有700多萬人，並不夠用。謝展寰表示，正擴大廚餘機網絡，將來除了所有公共屋邨都有廚餘機，私人樓宇亦可以向政府申請安裝，村屋的話集合幾條村，住戶數目足夠亦可申請。

肥媽養了6隻狗，每日「12督屎」，謝展寰教路買3公升指定袋，3毫子1個，就不用太貴。