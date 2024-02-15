版權條例︱擬豁免圖書館複製作品　須簽聲明及只限原作品一成內容

《版權修訂條例》去年5月起生效，當局建議訂立新的附屬法例豁免圖書館、博物館和檔案室使用版權作品，促進研究和知識傳播，今天（15日）起公眾諮詢兩個月。諮詢文件建議，容許圖書館館長為市民複製版權作品，不過市民要先簽署聲明確認事前從沒獲得相同複製品。如果作品涉及文學、戲劇、音樂作品、聲音、影片等，複製品不得多於原作品10%內容。



立法會審議版權條例草案。（資料圖片）

政府擬就豁免圖書館複製版權作品 制定法定框架

立法會2022年12月三讀通過版權修訂條例草案，任何人未獲授權向公眾傳播版權作品會有刑事責任，新增豁免涵蓋戲仿、諷刺、營造滑稽、模仿、評論時事等行為。商務及經濟發展局曾經表示，將修訂和擴闊某些現有版權豁免的範圍，以便網上學習、圖書館、檔案室和博物館的運作更暢順。

事隔一年多，政府今日（15日）就《版權條例》擬訂立的兩項新附屬法例，展開為期兩個月的公眾諮詢，允許指明的圖書館、博物館和檔案室使用版權作品，便利日常合理運作，促進研究、私人研習，以及知識的保存和傳播。當局同時制定框架，令圖書館、博物館和檔案室遵守。

政府公共圖書館。（資料圖片/歐嘉樂攝）

複製作品不得多於原作品10%內容 市民複製前須簽聲明

諮詢文件建議，容許圖書館館長製作複製品，不過市民要先簽署聲明確認事前沒獲得相同的複製品，或者已經損毀，而且複製品僅供研究或私人研習用途，不得用於任何其他用途，未經版權持有人同意不得再複製，否則可能要負上民事或刑事責任。

如果複製品涉及文學、戲劇、音樂或藝術作品、聲音紀錄或影片，複製品不得多於原作品10%內容，才視為合理，有別於現行《圖書館規例 》根據字數來定義複製品合理比例。

諮詢文件分別上載至商務及經濟發展局（www.cedb.gov.hk）和知識產權署網頁（www.ipd.gov.hk），市民4月15日或之前可以透過電郵（libreg_consultation@cedb.gov.hk）、傳真（2147 3065）或郵寄（政府總部西翼23樓商務及經濟發展局第三部）方式提交意見。