立法會三讀通過版權修訂條例　丘應樺：不會收窄創作及言論自由

立法會今日（7日）三讀通過被稱為「網絡23條」的《2022年版權（修訂）條例草案》。條例配合新的傳播權利訂定相關侵權行為的刑事法律責任，目的為戲仿、諷刺、營造滑稽，以及評論時事等網絡活動則獲豁免。



商務及經濟發展局局長丘應樺表示，修例經過多輪公眾諮詢，平衡各方利益，不會收窄創作及言論自由，新修訂下版權作品使用者可以享有更多法定豁免。



馬逢國認為，《2022年版權（修訂）條例草案》已平衡了不同持份者權益。（夏家朗攝）

該法案委員會主席馬逢國指，作為前資深電影工作者，明白版權保障對與創作有關的行業是生死攸關的事情，政府2011年初次提出修例，方案得到業界支持，但被極端份子及議會內外的反對勢力，扣上網絡23條的污名，至2014年第二次提出修訂，在法案委員會階段已取得共識，但反對派議員為阻撓架構重組決議案，採取拉布行動，最終兩次修例無功而還，令他感到極度遺憾。

他稱，今次修訂以2014年草案為基礎，對業界發展至關重要，有效保障文化藝術工作者的創作及理念。他提到，有人認為修例會救扼殺創作及言論自由，但條例已平衡了不同持份者權益，不旦沒有扼殺創作自由，反而是鞏固香港的國際地位及聲譽。

12月7日立法會會議。（夏家朗攝）

狄志遠憂寒蟬效應：未界定評論時政和戲仿

新思維狄志遠說，有人或認為以往的反對聲音過份政治化或妖魔化修例，不同意有關行為，但不代表反對聲音的理據沒有意思。他指出，不同團體和市民擔憂修例影響創作及言論自由，而當局未有界定評論時政和戲仿等豁免範圍的定義，亦未有提供指引舉例說明，令市民擔心誤墮法網，造成寒蟬效應，希望政府交代在保障版權的同時，如何保障言論自由。

霍啟剛下一輪檢討打擊非法串流

體育、演藝、文化及出版界霍啟剛促請政府在條例落實後，馬上開展新一輪版權檢討工作，包括增設打擊非法串流裝置的條文，以及研究自願性版權註冊系統。

丘應樺表示，條例賦予版權擁有人科技中立的專有傳播權利，確保作品以任何電子傳送模式向公眾傳播也可獲保護，以及配合專有傳播權利訂定相關侵權行為的刑事法律責任。他說，條例為戲仿、諷刺、營造滑稽及模仿、評論時事和引用版權作品提供版權豁免。

他續指，條例增設安全港條文，讓連線服務提供者在符合若干條件下，包括獲告知服務平台出現侵權後採取合理限制，只須對其用戶在平台的侵權行為，承擔有限的法律責任，鼓勵連線服務提供者與版權擁有人，合作打擊網上盜版。他提到，在條例實施後，政府將馬上開啟新一輪版權條例檢討工作。