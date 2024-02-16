政府盛事項目未包演唱會　立法會「A4聯盟」楊永杰倡好好運用

立法會「A4聯盟」新春團拜，議員楊永杰說希望未來繼續推動盛事經濟，指政府的盛事項目未包演唱會，應該要好好運用。而張欣宇說會繼續在鐵路基建交通推進議題，建議「港深西部鐵路」「做少少接駁」做北上的機場快綫。



（左起）立法會「A4」聯盟議員梁文廣、楊永杰、張欣宇及林素蔚，提出龍年政策願望。（李宇婷攝）

設主題套票吸引旅客留港數日

楊永杰說現時政府推動的盛事項目不包括演唱會，但演唱會在香港非常有優勢，九十年代香港是演唱會之都，應該好好運用，他又建議增設20億元成立「盛事基金」，以主題形式包括賽馬文化等設立套票，吸引旅客留港數日，達到旺丁又旺財。

未來「三鐵三路」等多個基建項目落成，議員張欣宇建議，政府需檢視工程造價及時間，例如研究鐵路工程成本與時間降低約10至15%，以盡可能確保多個大型鐵路工程不超支不延誤，保障公共財政穩健。另外，張欣宇建議政府把握建設「港深西部鐵路」的機遇，同步興建「機場快線2.0」，途經深圳灣與前海，聯通香港與深圳機場，利用好現有東涌線系統的同時，「做少少接駁」已經變成北上的機場快綫。他認為此方案不需要投資幾千億元，少少的投入就能做到效果。

梁文廣強調要徹底分割公私營房屋市場

議員梁文廣則關注市民的置業需求，建議政府可調整未來租住房屋、資助出售房屋比例，並徹底分割公私營房屋市場，完善香港居住置業階梯。梁文廣同時建議政府恆常化「白居二」配額，促進居屋二手市場流轉，以期建立一個「橄欖型」社會，提供更多向上流動的機會。

提振旅遊方面，梁文廣亦建議政府參考海南放寬內地旅客離港免稅額的措施，將免稅額提升至10萬元，讓內地旅客在港盡情消費，擦亮香港購物天堂的金漆招牌。

（左起）立法會「A4」聯盟議員梁文廣、楊永杰、張欣宇及林素蔚，提出龍年政策願望。（李宇婷攝）

林素蔚倡為0至5歲兒童設「牛奶金」

議員林素蔚關注社會虐兒事件，建議政府優化現有的社區保姆計劃，確保嬰幼兒的健康成長。為加強中低層家庭生育意願，又建議政府參考海外「牛奶金」的福利，為0至5歲的兒童家庭提供每年兩萬元現金津貼，補助家庭撫養子女開支，完善本地育兒政策，長遠刺激生育率。

林素蔚續表示，過去一年香港經濟持續受壓，市民生活壓力大，需要多關注精神健康問題，建議政府重點支援香港人的精神健康，例如推動兒童青少年精神科門診公私營合作，加大力度支援關愛隊的精神健康培訓等。