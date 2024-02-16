財政預算案｜勞聯倡設10天全薪法定育兒假　延長法定侍產假至7日

《財政預算案》本月底出爐，勞聯建議設法定育兒假和延長法定侍產假等，為照顧幼兒及兒童的父母增加保障。



侍產假倡改為全薪 政府補貼部份差額

勞聯主席、立法會議員林振昇指，需要照顧幼兒及兒童的父母缺乏制度性保障，若有特殊照料需要，父母往往只可能動用年假，或者與僱主申請特別休假。勞聯建議政府設立法定育兒假，規定養育3歲以下子女的父母，各自可享至少10天全薪育兒假。

另外他又指目前的5天法定侍產假嚴重不足，作為推動鼓勵生育的一環，建議政府將法定侍產假延長至7天，並將侍產假薪酬由現時的「五分之四」改為「全薪」發放，由政府補貼僱主的一部份額外薪酬開支。

彈性工作津貼 促進主婦、照顧者、退休人士就業

勞聯秘書長、立法會議員周小松則建議設立「彈性工作津貼先導計劃」，目標先試行兩年，透過向僱主提供經濟誘因，讓他們探索推行彈性工作安排的可行性。他建議參與計劃的僱主若為每名僱員提供持續的彈性工作安排，即可申領5,000元津貼，每間公司每年申領上限為10萬元，以促進家庭主婦、照顧者及退休人士更易找到合適的工作，有助於提升整體勞動參與率。

目前兩歲以下幼兒照顧服務名額嚴重不足。（資料圖片）

倡電費補貼增至1200元 增資助幼兒中心服務名額

勞聯深水埗區議員李詠民表示，早年因國際燃料價格急升，令本港近年電費加幅驚人，令基層市民生活百上加斤，建議推出新一輪「住宅用戶電費補貼計劃」，並將補貼額提升至1,200元，藉以惠及約290萬個合資格住宅用戶。

勞聯婦女事務主任、黃大仙區議員劉婉儀指，政府在2018年撥款10億元創立「樂齡及康復創科應用基金」，至去年3月已批出約5.2億元，建議政府再向基金注資5億元。另一方面，本港有不少「雙職父母」，要依賴社區照顧服務，惟目前兩歲以下幼兒照顧服務名額嚴重不足，她建議政府增加資助幼兒中心服務名額，並在租金或技術上提供支援。

資助中醫門診服務需求殷切 倡增加名額

勞聯青年事務主任、深水埗區議員陳麗紅表示，18區中醫診所暨教研中心的服務名額長期供不應求，單計去年1月至9月，總求診人次已接近 129萬人，不少市民都反映較難取得資助中醫門診服務籌號，建議政府增加名額。