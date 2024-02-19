兩會｜關注人口問題 　梁美芬：青年「恐婚」、冀推多孩光榮證

全國兩會將先後於3月4日和3月5日在北京召開，經民聯的全國人大代表及政協今日（19日）將提出14份建議和提案，其中全國港區人大代表、經民聯副主席梁美芬關注國家人口形勢，提出修改《中華人民共和國人口與計劃生育法》，如以《多孩子女父母光榮證》取代《獨生子女父母光榮證》等。



她稱，內地現時結婚儀式過於隆重，令青年「恐婚」，又認為以往一孩政策令家長過於溺愛孩子，令青年更不願意結婚，認為要從教育及社會氣氛上令青年更願意結婚。



經民聯監事會主席兼全國政協常委林建岳說，經民聯將提出14項建議及提案，8項為聯名提案，包括經民聯聯名建議設立粵港澳「大灣區自貿合作區」，通過自貿合作區的運作模式，推動廣東省在貿易、投資、規則等領域全面對接港澳，進一步消除粵港澳三地投資和貿易壁壘。

就深化內地與香港經貿合作方面，林建岳提出「深化兩地數字經濟合作、支持香港跨境電子商務發展」提案，建議中央將香港定位為「絲路電商」，打造「香港電商購物節」，降低跨境物流成本。

梁美芬指過去的一孩政策也導致年輕人不願結婚（視覺中國）

梁美芬：不少內地學生不願結婚

港區全國人大代表、經民聯副主席梁美芬則關注國家人口形勢，提出修改《中華人民共和國人口與計劃生育法》，包括以《多孩子女父母光榮證》取代《獨生子女父母光榮證》；增加「國家對生育三個子女或以上夫妻，支持有條件的地區按照規定提供適當的獎勵、補助和社會保障」，以符合現時國情。

身兼大學教授的梁美芬說，眼見不少內地學生拍拖十多年，仍不願意結婚，原因包括現時結婚儀式過於隆重，令青年「恐婚」，又認為以往一孩政策令家長過於溺愛孩子，也令青年更不願意結婚，認為未來要從教育及社會氣氛上令到青年更願意結婚。

吳永嘉倡住房公積金設追溯期上限

另一位港區全國人大代表兼經民聯副主席吳永嘉建議，國家檢討及修訂《住房公積金管理條例》，對住房公積金設立最長3年的追溯期上限，避免內地企業遭職工追討過往欠繳住房公積金而導致資金周轉不靈而倒閉，為企業補繳住房公積金「封頂」，以化解目前勞資雙方在該問題上的分歧和矛盾。

全國政協委員、經民聯執委胡劍江提交「舉國創建文化強國地位 爭取國際話語權及道德高地」提案，建議國家文化主管部門制定提升中華文化國際影響力的4個五年計劃。全國政協委員、經民聯創黨成員陳亨利提出「完善大灣區物流樞紐 增強冷鏈國際聯運能力」，建議在東莞臨時物流園現址附近設立冷庫設施，讓冰鮮貨品從香港機場直接循海路運往東莞清關，再進入內地市場等，打通冰鮮食品或貨品的進出口通道。

倡設獎學金獎勵入讀世界百強大學中國學生

全國政協委員、經民聯成員杜家駒建議設「優秀中國海外留學生獎學金計劃」，每年從內地、香港和澳門挑選大約100至300名已獲取錄入讀中國境外世界百強大學的中國留學生，資助他們修讀學位課程，並須通過嚴謹遴選，包括具備愛國情懷及願意說好中國故事等，畢業後必須回到內地、香港和澳門工作至少3至5年。

全國政協委員、經民聯成員林詩健提出「將國有控股重點大宗商品貿易、航運和相關金租企業運營平台匯聚香港，發揮聚集引領作用，支持香港提升國際貿易、航運和金融中心地位」提案。他建議國家在政策及措施上更加支持國有控股公司和其營運平台在商品貿易、航運和相關金融業務在香港建立實質業務基地，吸引更多國際相關企業來港扎根拓展中國業務。