兩會｜民建聯提至少30項建議　黃冰芬：增3個24小時通關口岸

全國兩會下月在北京召開，民建聯草擬至少30項建議，包括延長通關時間及增加24小時通關口岸，該黨港區全國人大代表黃冰芬建議增加深圳灣、福田和蓮塘口岸為24小時通關口岸，而羅湖或落馬洲可考慮在假日延長開放時間至凌晨兩點、及期望中央研推電子回鄉證，便利港人和旅客往返。



+ 3

人大常委李慧琼今日（19日）率領4名同樣來自民建聯的港區人大代表交代擬於兩會期間提交的建議，包括推出「新股通」推進股票市場互聯互通；優化交易所買賣基金、納入房地產投資信託基金互聯互通安排；明確香港作為內地企業境外上市第一選地；進一步推動《愛國主義教育法》在港落實，以及兩地通關便利措施等。

入境處「非觸式e-道」令市民出入境時所需時間更短(孔繁栩攝)

目前只有皇崗口岸是24小時通關，港區人大代表黃冰芬指，就便利兩地通關方面，建議長遠增加24小時通關的口岸，認為東面的深圳灣、中部的福田和西部的蓮塘口岸，均適合實施24小時通關，方便市民和旅客往返。

她指，蓮塘口岸的設計容量只有3萬人次，但據她所知有時間的人流高達8萬人次，認為在實施24小時通關前，也可把蓮塘口岸的開放時間由現時朝七晚十，延至凌晨十二時；至於羅湖及落馬洲口岸服務時間，於周末及公眾假期則延長至凌晨2時。

黃冰芬期望中央研指電子回鄉證

民建聯亦建議部分口岸日後提升設施時，多考慮採用「合作查驗、一次放行」的模式，最終達至無感通關。她又指，廣東省去年底公布推動數字灣區，期望中央研推電子回鄉證，讓市民日後可以類似現時本港入境處非觸式e道過關。

另一位港區人大、民建聯副主席陳勇表示，就進一步推動《愛國主義教育法》在港落實方面，建議增加解放軍駐港部隊軍營的開放次數，讓更多青少年可以參觀，並把參觀軍營納入課程；公務員交流計劃把新入職或初級公務員亦納入範圍；國家行政學院與香港公務員學院合作提出更多課程，讓更多公務員可以參與培訓；與及建議國家再向香港贈送大熊貓等。

身兼港區人大代表的民建聯立法會議員黃英豪說，民建聯港區人大將會聯署，建議中央有關部門與特區政府的監管部門達成共識，如果內地企業計劃在境外上市，第一選擇地是香港。

人大常委李慧琼表示，歡迎各界繼續提出意見，以便稍後會在兩會提出建議。