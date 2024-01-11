西九管理局訪京團引述夏寶龍：香港有巨大潛力發展文化創意產業

國務院港澳辦主任夏寶龍接見西九文化區管理局訪京團，董事局主席唐英年稱在會面中了解到，夏寶龍認為發展文化創意產業符合香港實際情況和發展趨勢，認為香港作為國際大都會，有很大發展潛力，希望通過西九文化區把香港的文化創意產業帶動起來，中央對此充滿信心、樂見其成。



唐英年引述夏寶龍指，本港發展文化創意產業符合發展趨勢（資料圖片/文睿攝）

西九管理局董事局主唐英年率領管理局管理層訪京團，在本月9日在北京獲夏寶龍接見。唐英年指，在會面中了解到，夏寶龍認為香港正處於從由亂到治、走向由治及興的新階段，社會各界應團結一心，與行政長官和特區政府一道拼經濟、謀發展。發展文化創意產業符合香港實際情況和發展趨勢，香港作為國際大都會，具備獨特優勢，發展潛力很大。文化藝術及創意產業是香港未來經濟發展的重要支柱之一，夏主任希望通過西九文化區，帶動香港的文化創意產業，中央對此充滿信心，樂見其成。

唐英年感謝夏寶龍的充分肯定和支持，強調會堅定與中央站在一起，支持特區政府履行憲制責任，完善維護國家安全的法律和機制，貫徹落實愛國者治港，西九會與香港社會各界一起拼經濟、謀發展。

管理局一行日前亦參觀北京的故宮博物院，與院長王旭東會面，就西九和故宮文化博物館的最新情況和未來發展方向，交換意見。