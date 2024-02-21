抄襲舊質詢？　林素蔚：呢條嘢係我嘅　會承擔責任｜政壇諸事町

作為議會新丁的議員林素蔚被發現今日（21日）在大會上有關預防糖尿病的口頭質詢，措詞用字竟然與2016年謝偉俊的書面提問，驚人地相似，遭質疑屬「抄襲」。雖然質詢通常由議助起草，但林素蔚回應事件時稱：「呢條嘢係我嘅，我都承擔責任嘅。」



林素蔚表明會承擔責任（李宇婷攝）

事緣今日有報章專欄質疑有新丁議員今天（21日）在立法會提出有關預防糖尿病的口頭質詢，竟與一名資深議員在2016年的書面提問，措詞用字猶如「投胎轉世」，指除開場白外，問題部分有225個字，其中203個字完全相同。

翻查資料，發現資深議員謝偉俊在2016年12月的書面提問，題目同樣是預防糖尿病，謝的版本共有5條問題，林素蔚的則只有3條問題，但她的3條問題幾乎是「照抄」謝偉俊版本，只是刪除了一些已不合時宜的年份資料。

她的提問包括：「鑒於糖尿病患者呈年輕化趨勢，政府會否檢討，現時單靠健康教育能否有效提高家長、青少年及兒童預防糖尿病的意識，令青少年及兒童減少飲用高糖飲料；如會，詳情為何；」、「鑒於據報，近年於醫院管理局求診的糖尿病患者人數攀升，政府有否推算，公營醫療體系在本財政年度及未來5個財政年度每年需要多少額外人手及資源，以應付該情況」；及「會否從預防勝於治療的角度出發，研究仿效法國、英國、丹麥、挪威等國家開徵糖稅以提高含糖飲料價格的做法，藉此降低市民(特別是兒童)購買該類飲料的意欲，並以糖稅收入補貼公營醫療開支？」

議員質詢題目一般由議員構思，再由議員助理草擬，再交立法會秘書處核對，確保問題基於事實，且不與以往重複。但今次質詢與當年的質詢竟如倒模一樣，有議會內其他議員也認為做值得商榷，認為議助、議員本人和立法會秘書處也有責任。

林素蔚：我係老闆唔能夠推卸責任

林素蔚在今早提問後回應事件指：「呢條嘢係我嘅，我都承擔負責任嘅，同事做成點，我係老闆唔能夠推卸責任」。

被問到她的問題幾乎是一字不漏地照抄，她強調自己的焦點在於「糖稅和禁止高糖食品和基層醫療發展藍圖，今時今日才有。」

再被問及是否接力跟進謝偉俊當年的提問，她說：「梗係幫佢啦，資深議員梗係幫啦！」