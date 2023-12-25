遊日斥電子支付落後惹爭議　林素蔚：分享生活點滴｜政壇諸事町

適逢聖誕假期，不少港人都把握機會外遊，立法會議員林素蔚也趁機到日本「考察」，不過她因無法購買實名制後的交通卡Suica咭，斥日本電子支付落後於內地，「我終於明白為何日本經濟蕭條、旅遊業不振」。言論一出即惹來爭議，有網民質疑林素蔚說法不合理，又指是她不懂如何在手機上加入電子Suica咭等。事情發酵兩日後，林素蔚今晨（25日）發帖補鑊：「我只想分享生活點滴。」



林素蔚日前在社交平台發帖，分享自己「考察」日本的經歷。她在帖文中引述「旅遊業朋友」稱日本經濟蕭條、旅遊業不振，指自己初時也不太明白其說法，不過在東京成田機場的經歷後令她恍然大悟。

她說，手上的Suica咭因曾被家人綁定在電話錢包，即使取消綑綁都無法使用，本想以現金買Suica咭，但卻因芯片短缺而停售。她甚至以四家不同銀行五張信用卡嘗試購買電子版也失敗告終。最終林素蔚只能以現金方解決。

林素蔚又以半年內到訪內地10個城市考察調研的經驗作對比，稱一個乘車碼已走遍全國，反問「能夠順利買車票坐車回酒店難道不是對一個國際旅遊之都最基本的要求嗎？」

言論一出即惹來大批網民討論，帖文有逾三百則留言，當中不乏批評。有網民質疑林素蔚早前因日本排放核廢水而要求政府發出旅遊警示，現時卻又到日本旅遊；又有批評指旅遊業振不振興，不應單看電子貨幣流是否流通，「日本旅遊業亦唔係靠電子貨幣，上文下理完全冇因果關係。」

事情發酵兩日後，林素蔚今晨（25日）發帖補鑊稱：「我只想通過社交平台分享自己的生活點滴和身邊朋友的相似經歷，沒想到會引起巨大迴響，再次感謝全球各地網民對我的關心。」