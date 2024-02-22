夏寶龍訪港｜陳茂波：夏寶龍昐港府發展經濟、惠民生工作做得更好

港澳辦主任夏寶龍今日（22日）起訪港7日考察調研，他上午先參觀香港機場，下午到政府總部出席兩場交流會，分別聽取港府匯報地區治理及經濟情況等。



出席第二場交流會的財政司司長陳茂波表示，會上討論香港金融、經濟、土地、房屋、運輸、物流情況，以及如何更好發展經濟、惠民生，「佢鼓勵我哋繼續努力將我哋嘅工作做得更好，將香港喺國家發展裡面嘅獨特功能同地位發揮得更好。」他又說，會上有討論特區政府財政狀況，形容大家對這方面非常放心。



夏寶龍對特區官員工作予以肯定、認可

夏寶龍大約下午兩時到政府總部分兩場聽取官員匯報工作，陪同的包括行政長官李家超、政務司司長陳國基等人。首場交流會，夏寶龍與特區政府主要官員、常任秘書長等討論約兩小時，夏寶龍在會上聽取和了解特區政府推動香港由治及興過程中的成果、計劃，官員向夏寶龍介紹本港民生、經濟、地區治理、23條立法等工作。

夏寶龍離開政府時抱拳稱「拜年了喔！」

第二場交流會大約下午4時開始，夏寶龍聽取財金官員介紹香港經濟等情況，至傍晚大約6時45分結束。李家超及中聯辦主任鄭雁雄陪同夏寶龍離開政府總部，夏寶龍對傳媒說「你們好！」及後做出抱拳手勢，稱「拜年了喔！」

夏寶龍昐港府發展經濟、惠民生工作做得更好

財政司司長陳茂波在會後表示，特首領導副司長、6位局長向夏寶龍報告工作，就香港金融、經濟、土地、房屋、運輸、物流方方面面發展有交流討論。他指，夏寶龍非常關心愛護香港，亦對香港經濟民生非常掌握、了解，交流會聚焦討論如何更好發展經濟、惠民生，「佢鼓勵我哋繼續努力將我哋嘅工作做得更好，將香港喺國家發展裡面嘅獨特功能同地位發揮得更好。」

陳茂波：大家對特區政府經濟財政非常放心

被問到中央對港府財赤會否有援助措施，陳茂波指過去兩年疫情，財政出現赤字，跟世界上主要其他經濟體都是一樣，特區政府一向都是審慎理財，因此要定好目標，達到收支平衡，不過要有過程，匯報工作時候都有討論特區政府經濟財政，大家對於這方面是非常放心。

對於夏寶龍短期內再次來港訪問，陳茂波指夏寶龍訪港7天專注民生經濟、土地供應等議題，夏寶龍明白香港狀況，亦鼓勵官員繼續努力，政府會更好發展經濟，如有更好的措施便利香港，適當時候再公佈。

+ 1

夏寶龍前往禮賓府出席晚宴

夏寶龍離開政府總部後，前往禮賓府出席晚宴。傍晚6時許，禮賓府外加強保安，對開的上亞厘畢道有反恐特勤隊警員巡邏，多名交通警員駐守。