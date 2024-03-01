23條｜美總領事梅儒瑞：國安法後　香港最不需要更多新違法事項

本港就《基本法》23條立法諮詢期於2月28日結束，美國國務院即發聲明質疑建議部分擬議罪行定義含糊，憂慮會被用作打壓異己。彭博社報道，美國駐香港總領事梅儒瑞(Gregory May)在2022年上任以來的首次受訪中也表示，國安法後，香港最不需要的就是更多、非常廣泛的新違法事項。



他又指，釋放黎智英和其他因政治言論而面臨牢獄之災的人，在改善香港形象的作用上，比所有金融峰會和推廣香港旅遊的總和還大。



美國駐港澳總領事梅儒瑞。(網上影片截圖)

彭博社指，梅儒瑞上任以來的首次訪問，是在美國國務院就23條立法發聲明後數小時後進行。梅儒瑞在訪問中指，國安法後，香港最不需要的就是更多、非常廣泛的新違法事項。他拒絕透露如果香港通過《基本法》23條立法後，美國政府會做什麼，又指美國當局決定不會積極參與相關的討論，認為應由香港民眾提供回饋。

梅儒瑞：香港開始走上試圖刪互聯網某些內容的下坡路

他在訪問中又指，香港開始走上試圖刪除互聯網某些內容並屏蔽某些網站的下坡路。一旦開始網路審查，這就有點滑坡效應，不知何時結束。

梅儒瑞稱，當然希望與香港建立更好的關係：「我們只需要香港停止下滑」，「雖然我們希望經濟關係繼續良好，但坦率地說，在政治領域有更多首要的任務」。

釋放黎智英等人對改善香港形象作用更大

梅儒瑞還說，釋放壹傳媒創辦人黎智英和其他因政治言論而面臨牢獄之災的人，在改善香港形象的作用上，較所有金融峰會和推廣香港旅遊的總和還大。

他又表示，相信香港仍具有重要的商業優勢，又指只要相關官員秉持《中英聯合聲明》香港維持高度自治、五十年不變的承諾，相信香港與美國的關係會得到改善。