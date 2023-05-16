全球逾100名傳媒界人士聯署公開信籲釋放黎智英

國際組織無國界記者（Reporters Without Borders，RSF）5月16日表示，包括2名諾貝爾獎得主、菲律賓新聞網站拉普勒（Rappler）行政總裁雷薩（Maria Ressa）和俄羅斯《新報》（Novaya Gazeta）編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）在內，全世界超過100名記者或編輯加入RSF，呼籲釋放壹傳媒創辦人黎智英。



根據無國界記者，來自42個國家的116名傳媒人士聯署支持黎智英，呼籲撤銷針對黎智英和其他駐港記者的指控。

這些傳媒人包括有份創立《棱角The Points》的「攬炒巴」劉祖廸（Finn Lau）、台灣中央社總編輯陳正杰、總部設在美國的中國數字時代（China Digital Times）創辦人蕭強、美國政治新聞網站Politico總編輯卡明斯基（Matthew Kaminski）、《紐約時報》出版人A.G.Sulzberger和德國《世界報》總編輯威爾頓（Jennifer Wilton）。

英國《衛報》（Guardian）總編輯維納（Katharine Viner）、《獨立報》（iNews）總編格雷格（Geordie Greig），以及《泰晤士報》（The Times）、《快報》（Express）和《太陽報》也有編輯參與聯署。