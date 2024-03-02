張曉明免職｜首位踏足立法會中聯辦主任　民建聯籌款天價賣出墨寶

曾任港澳辦主任的張曉明被免去全國政協副秘書長職務，他自1986年起就在港澳系統工作，先後擔任香港中聯辦主任、國務院港澳辦主任。張曉明在2012年出任中聯辦主任，任內表現高調，落區視察、為政黨籌款，又到立法會大樓與議員午宴。



張曉明甫上任即表明「西環不治港，但是西環要盡職」，做應該做的事。2013年張曉明赴立法會午宴，是首位踏入立法會大樓的中聯辦主任，席間有泛民議員送上道具，要求落實「真普選」。



2014年，張曉明以一幅「駿程萬里」親筆墨寶在民建聯籌款晚會籌得1380萬元，成為一時熱話，兩年後他再為民建聯籌款晚會捐出親筆所提的「度德而處」，成交價達1880萬元，平均每字值470萬元，破民建聯籌款歷年紀錄。



張曉明仕途的大部分時間均與港澳工作有關（資料圖片/李澤彤攝）

2016年民建聯籌款晚會，張曉明（右四）捐出親筆所題的「度德而處」書法，獲全國政協委員高敬德以1880萬元投得。(資料圖片)

作風高調 落區視察水貨問題 乘港鐵到羅湖

張曉明1986年法學碩士畢業後進入港澳辦工作，期間歷經了中英談判、《基本法》起草、設立臨時立法會、籌備成立特區，以至佔中、修例風波等多個重大歷史事件。張曉明2012年年底由港澳辦副主任擢升為中聯辦主任，之後他較過去任何一位中聯辦主任都高調，落區視察水貨問題、坐港鐵到羅湖。

「駿程萬里」「度德而處」親筆墨寶為民建聯籌得逾3000萬

他更曾兩次出席民建聯籌款晚會，2014年，以一幅「駿程萬里」親筆墨寶在民建聯籌款晚會籌得1380萬元，成為一時熱話，兩年後的2016年他再為民建聯籌款晚會捐出親筆所提的「度德而處」，成交價達1880萬元，平均每字值470萬元，破民建聯籌款歷年紀錄。

2012年任中聯辦主任 翌年赴立法會午宴遇泛民要求「真普選」

在政治方面，2012年來港出任中聯辦主任，甫上任即表明「西環不治港，但是西環要盡職」，翌年赴立法會午宴，是首名踏入立法會大樓的中聯辦主任，席間有泛民議員送上道具，要求落實「真普選」。中聯辦之後有意回請議員，但一直未成事。

2014年政改爭議，張曉明閉門與民主派會面，被問到在堅持「結束一黨專政、建設民主中國」的原則下能否成為特首候選人，據報張曉明當時回應指，支聯會仍能「活著」已是中央的包容：「仍能安然坐在這兒，反映我們的寬大。」

張曉明事後澄清其原話是在「一國兩制」下，宣稱以「推翻一黨專政」為宗旨的支聯會，現在還能舉行各種活動，支聯會成員還可以當選立法會議員，本身就體現了一種很大的政治包容。

2017年，林鄭月娥與張曉明合照。（中聯辦相片）

特首超然論引來不同解讀

2014年佔中事件，張曉明出席「十一」國慶酒會時遇示威堵路，被問到有何感受，他面帶笑容指向天說：「太陽照常升起」。2015年張曉明出席《基本法》研討會時，指特首「所具有的雙首長身分和雙負責制的責任，使得行政長官具有超然於行政、立法、司法三個機關之上的特殊法律地位」，並指香港無論回歸前或後，均無實行過任何「三權分立」的政治體制，引發社會一輪激烈爭論。大律師公會更發聲明反駁，但時任特首梁振英則和應，指行政長官地位「確實是超然」。

修例風波爆發翌年，國務院2月宣布全國政協副主席夏寶龍接掌港澳辦主任，張曉明轉任副主任，分管日常事務。外界一直認為，張曉明及前中聯辦主任王志民的人事變動，與這場風波有關，觸發中央調整對港政策，決心改革港澳工作體系。

回應遭美國制裁：深以為榮

張曉明與香港淵源甚深，是長期負責港澳工作的官員，1988年曾在中英聯合聯絡小組中方代表處任職，1990年回到港澳辦，逐級升遷，回歸年轉任時任港澳辦主任廖暉秘書，長達13年，期間曾出任港澳辦副主任。2012年梁振英當選特首，張曉明被派駐香港，成為中聯辦主任，並進入中央港澳工作協調小組。

2020年8月，美國財政部制裁10多名中國、香港官員，張曉明是其中之一，他當時回應指：「深以為榮」。張曉明也參與制定《港區國安法》及「完善選舉制度」，他曾表示國家安全底線愈牢，「一國兩制」空間愈大。

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張曉明簡歷



1980年-1984年 西南政法學院法律係法律系學生

1984年-1986年 中國人民大學法學院刑法專業碩士研究生

1986年-1988年 國務院港澳辦副主任科員

1988年-1990年 中英聯合聯絡小組中方代表處三秘

1990年-1992年 國務院港澳辦副主任科員、主任科員

1992年-1994年 國務院港澳辦二司副處長

1994年-1997年 國務院港澳辦香港政務司處長

1997年-1998年 國務院港澳辦黨組秘書

1998年-2001年 國務院港澳辦秘書行政司副司長、辦黨組秘書

2001年-2004年 國務院港澳辦政研司副司長、辦黨組秘書，政研司司長，綜合司司長

2004年-2012年 國務院港澳辦副主任、黨團成員

2012年-2017年 中央政府駐港聯絡辦公室主任

2020年2月 中共中央決定將中央港澳工作協調小組升格為領導小組，新的領導小組辦公室主任由全國政協副主席兼時任秘書長夏寶龍擔任。國務院宣佈免去張曉明的國務院港澳事務辦公室主任職務，改任分管日常工作的副主任、黨組副書記（仍為正部長級）

2022年6月 調任全國政協副秘書長（正部長級），排名在常務副秘書長鄒加怡之後。

2023年3月 張曉明連任全國政協副秘書長。