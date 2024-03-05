兩會｜李家超掛「0023」號列席證開會　寓意23條立法時刻放心上？

全國人大會議今天（5日）在北京開幕，總理李強提到要繼續貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針，落實「愛國者治港」原則，支持香港積極參與粵港澳大灣區建設。列席會議的行政長官李家超表示很鼓舞，稱特區政府必定團結各界，全力發展經濟、改善民生，把握好粤港澳大灣區建設等機遇。



去年李家超的列席證號碼是「0159」，今年獲編配的號碼是「0023」，「23」這個數字與即將訂立的基本法23條，可謂很巧合。



李家超：對政府工作報告感到很鼓舞

李家超在李強發表政府工作報告後表示感到很鼓舞，稱今年是新中國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，對一國兩制實踐有重要意義，在中央的指導支持下，香港特區政府必定繼續全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的方針，發揮好「愛國者治港」的力量和價值，團結各界，全力發展經濟、改善民生，把握好「十四五」規劃、粤港澳大灣區建設、「一帶一路」倡議等國家戰略，帶給香港的龐大機遇，積極融入國家發展大局，提升國際競爭力。

李家超又寄語港區全國人大代表和港區全國政協委員履職盡責，繼續提出具建設性的建議和提案，發揮積極作用。

全國人大會議今天（3月5日）在北京開幕，行政長官李家超列席會議，去年李家超的列席證號碼是「0159」，今年獲編配的號碼是「0023」，「23」這個數字與即將訂立的基本法23條，可謂很巧合。（政府新聞處相片）

李家超獲編配「0023」列席證 與23條有關係？

值得一提的是，去年李家超的列席證號碼是「0159」，今年獲編配的號碼是「0023」，「23」這個數字與即將訂立的基本法23條，可謂很巧合，未知兩者有沒有關係呢？