兩會｜李強：貫徹一國兩制　增支持港澳更好融入國家發展大局內容

全國人大會議今早（5日）開幕，總理李強發表他上任以來首份政府工作報告。報告除繼續強調，堅定不貫徹「一國兩制」、高度自治的方針，與去年的政府工作報告比較，今年政府工作報告新增「支持港澳發揮自身優勢及特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局」的內容。



李強發表履任後首份政府工作報告（直播截圖）

李強在政府工作報告中，提到今年要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則；支持香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

已故總理李克強（新華社）

已故總理李克強在去年其任內最後一份政府工作報告中指，港澳台工作取得新進展。依照憲法及《基本法》有效實施對特別行政區的全面管治權，制定實施香港特別行政區維護國家安全法，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段。深入推動粵港澳大灣區建設，支持港澳發展經濟、改善民生、防治疫情、維持穩定。貫徹新時代黨解決台灣問題的整體方略，堅決展開反分裂、反干涉重大鬥爭，持續推動兩岸關係和平發展。