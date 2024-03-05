油尖旺區議員關注有非本地人或集團式行乞　警方：未有發現

油尖旺區議會今日（5日）召開第二次大會，討論區內行乞活動。有區議員稱有行乞人士接近「無手無腳」在街上爬行，亦看似有「更表」輪流在人流密集的街道行乞，擔心是有集團經營或非本地人的行乞活動。不過，警方指最近與入境處在區內針對違反逗留條件及非法入境的執法行動中，並沒有發現有非本地行乞人士。



油尖旺區議會今日舉行第2次大會（羅國輝攝）

今次會議是新一屆區議會第2次大會，全部油尖旺區區議員都準時到達會議場地。工聯會許德亮指，油尖旺區內有很多行乞活動，包括在旺角港鐵站及大角咀一帶，關注社署有沒有安排外展社工跟進。

民建聯楊振華亦指，有行乞人士接近「無手無腳」在街上爬，亦看似有「更表」輪流在人流密集的街道行乞，擔心是有集團經營或非本地人士的行乞活動。

警方代表指，最近與入境處在區內針對違反逗留條件及非法入境的執法行動中，並沒有發現有非本地行乞人士。警方會加強資源打擊非法行乞活動，並優先處理較明顯有集團式行乞活動的地方。同時，警方會將有關個案轉交入境處，拒絕涉非法行乞的非本地人士入境。

社會福利署則指，針對區內行乞活動，綜合家庭服務中心的社工會接觸行乞人士，嘗試了解他們的需要並提供協助，亦會在經濟需要上作跟進。

8成區內衞生黑點有改善

另外，食物環境衞生署匯報在區內的改善衞生工作，指去年底檢討時，區內多於8成衞生黑點均有改善，但為建立保持環境清潔的文化，不會移除任何衞生黑點。署方會繼續留意衞生黑點情況，亦在後巷等衞生黑點加裝網絡攝錄機，加強打擊棄置垃圾的情況。

經民聯陳少棠關注，攝錄機因數量不夠，會在衞生黑點情況得到改善後被拆走。食環署回應指，每區資源均有限制，在黑點改善後會靈活調動資源，監察另一個黑點；區內又會加裝超過200支鏡頭作鼠患監察，會適時公布鼠患結果，幫助滅鼠工作。