23條｜葉劉當年遇反對「功虧一簣」　承諾全力以赴、認真審議

行政會議今日（7日）通過《基本法》23條草案，明日（8日）刊憲並交立法會首讀，明日下午隨即舉行草案委員會會議。曾在2003年推動23條立法的行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀，今日撰文表示當年工作「為山九仞，功虧一簣，我感到十分遺憾」，並承諾今次會非常嚴謹及認真審議。



3月6日，立法會舉行聯席會議，討論基本法23條立法。（廖雁雄攝）

葉劉淑儀在2003年以保安局局長身份推動《基本法》23條立法，遇到大批市民反對，最終擱置立法及下台。她今日撰文重提事件，指當時「為山九仞，功虧一簣」，並感到十分遺憾。對於今次政府短時間推進立法工作，即將進入審議階段，葉劉認為實在難能可貴，亦非常欣喜。她指今次保安局及律政司團隊做了大量工作，能走到這一步，絕不容易。

葉劉說，個人當然希望香港特別行政區能早日完成憲制責任，並相信很多香港市民均會同意，20多年前她處理23條立法的時候，社會相對平靜，市民或許感受不到國家安全的威脅，因此認為沒有立法的迫切性。但她稱2019年「香港的確出現本土恐怖主義行為，有人在香港蓄意煽動分裂國家，也有出現策劃顛覆國家的行為」，令市民明白有完善國安法例及執行機制的必要。

基本法23條立法公眾諮詢文件1月30日出爐，建議，訂立「境外干預」罪。（潘耀昇攝）

審議工作相當繁重 冀早日通過

作為立法會議員，葉劉淑儀說很高興加入由廖長江議員領導的《條例草案》審議小組委員會。她說審議工作相當繁重，有責任以非常嚴謹及認真的態度審議，既確保條例不存在國家安全漏洞，同時確保兩條國際人權公約的保障得以充分體現，更要確保港人的人權自由不會受到影響。

她承諾一定全力以赴，做好草案審議工作，讓條例能早日通過。