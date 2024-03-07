兩會｜丁薛祥稱23條立法是歷史光榮任務　唱衰香港論調站不住腳

主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥今早（7日）在北京人民大會堂香港廳，參加港區全國人大代表團全體會議。有人大代表引述丁薛祥表示，《基本法》第23條立法除是憲制責任，更是歷史光榮任務，著人大代表做好解說工作，而面對抹黑、不實言論時要理直氣壯地反駁，斥「唱衰」香港論調是站不住腳。



有人大代表引述丁薛祥表示，《基本法》第23條立法除是憲制責任外，更是歷史光榮任務。（資料圖片／央視截圖）

港區全國人大代表團今早舉行全體會議，丁薛祥入場時向眾代表揮手致意，並與全國人大常委李慧琼握手，全體代表站立鼓掌歡迎。會上先後有六位港區人大代表發言，包括李慧琼、陳勇、及黃錦良等，丁薛祥亦有就發言簡單回應約，前後約50分鐘。

丁薛祥提醒香港要提高國際影響力 積極投身國家發展戰略

人大代表團團長馬逢國引述丁薛祥表示，香港去年發展破難而上，民生得以改善，形容「唱衰」香港的言論是站不住腳，中央亦會全力支持《基本法》第23條立法，令香港人輕裝上陣、更安全，可以更專注發展經濟。丁薛祥又提醒，香港要不斷提高國際影響力，積極投身國家發展戰略等，與國家共同互補優勢發展。

馬逢國表示，丁薛祥在會上多次重申23條立法的逼切性及重要性。被問到身兼立法會議員的人大代表未來會否回港審議23條立法時，馬逢國表示，他們與立法會秘書處有密切聯絡，有需要的會留港處理工作，重申要視乎工作需要。有消息指23條將於下周三（13日）的立法會進行首讀，馬逢國表示暫未收到立法會通知。

陳勇認為丁薛祥為人溫文儒雅，與委員互動積極，又認為丁薛祥十分了解港區人大代表，指丁薛祥於會上透露曾在深圳遠距離觀望香港河套區的發展。

黃錦良表示丁薛祥對香港代表團的關愛及重視。黃綿良在會上建議深化香港的愛國主義教育，指國家主席習近平去年回信培僑中學，在香港引起漣漪，令香港更十分關注如何令青人有家國情懷的教育，丁薛祥亦表示認同。

陳振英認為，丁薛祥表現親切，與發言者互動時表達中央對香港重視的態度，丁薛祥又多次強調中央相當重視香港作為國際金融中心的地位，有代表就香港作為離岸人民幣業務中心提出建議，丁薛祥承諾會予以考慮。

梁美芬引述丁薛祥：23條是歷史光榮任務

人大代表梁美芬表示，丁薛祥在寄語人大做好23條立法工作，稱23條立法已拖延了26年，形容「已經太久了」，丁薛祥又在會上多次提到普通法，期望人大可透過23條立法及普通法，好好保護香港作為國際金融中心的地位。

梁美芬又引述丁薛祥所指，23條立法除是憲制責任外，更是歷史光榮任務，著人大代表做好解說工作，面對抹黑要理直氣壯地反駁。

有發言的李慧琼向丁薛祥匯報了23條諮詢情況，她亦在會上建議港府在立法過程，及立法後，仍須向老百姓解說23條立法背後原因及理念，亦要指出錯誤言論，不要令其廣泛宣傳，承諾人大代表亦會發揮好自身網絡，解說23條立法。她又指，丁薛祥十分關注香港青年的發展，期望可做好愛國教育。