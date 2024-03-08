23條立法｜新華社署名文章　草案兼顧國安與自由和發展　有助釋疑

官方新華社發表「港澳平」的署名文章，指今日刊憲並提交立法會的香港《維護國家安全條例草案》，平衡兼顧維護國家安全和保障權利自由及經濟發展；指草案的法律條文清晰，精準針對危害國家安全行為，有效釋除公眾對於行使正當權利自由「會否誤墮法網」的疑慮。



政府今日（8日）把落實《基本法》23人條立法的《維護國家安全條例草案》刊憲（盧翊銘攝）

文章指草案在切實落實《基本法》、全國人大「5·28」決定、《香港國安法》關於維護國家安全的憲制責任和要求，補齊香港維護國家安全制度的漏洞和短板，構建完整管用的維護國家安全法律制度和執行機制的同時，充分吸納公眾諮詢過程中社會各界提出的有益意見建議，積極回應有關方面的合理關切，在維護國家安全和保障權利自由及經濟發展之間取得了良好平衡。

草案有效保障言論和新聞自由

文章又指草案提供適當的免責辯護，進一步明確了罪與非罪的界限，有效釋除公眾對「言論和新聞自由會否受限」的疑慮，有效保護言論和新聞自由。

文章強調，草案充分借鑑其他國家，特別是普通法國家立法經驗，採用更高的人權保護標準。亦充分保護特區內的財產和投資。

最後，文章指出， 香港的高水平法治舉世公認，有理由相信，條例草安定能保國家安全、保「一國兩制」、保香港繁榮發展、保香港全體居民人權自由，保所有外來投資者利益，為「一國兩制」行穩致遠提供堅實保障。