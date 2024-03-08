23條立法｜境外勢力包括國際組織　多間NGO回覆指：堅守中立原則

政府今早就《維護國家安全條例草案》刊憲，當中列明「境外勢力」定義，除外國政府、境外當局、境外政黨、境外追求政治目的組織，也包括國際組織，以及上述組織的關聯實體或個人。



《香港01》向多間在港有分會的國際組織查詢，包括樂施會、宣明會、紅十字會、綠色和平及奧比斯等，其中紅十字會回覆查詢時指，會一直堅守中立原則，不參與政治、種族、宗教或意識形態的討論。另外，綠色和平亦指，一直秉持政治中立原則，從不接受任何政府、企業或政治團體的資助，而就《基本法》23條立法，綠色和平已向政府提交意見書，表達關注及建議。



《維護國家安全條例草案》今早刊憲，當中就「境外勢力」定義，指明外國政府、境外地區或地方的當局、在境外的政黨、在境外的其他追求政治目的之組織、國際組織、或任何以上所述政府、當局、政黨或組織的關聯實體，或實體的關聯個人。

事實上早在諮詢期間，已有聲音指出23條立法令人憂慮會再有一些國際組織撤離香港，另亦有報章引消息指，國際特赦組織或綠色和平等或有機會被列為「外國政治組織」。

綠色和平：從不接受政府、企業和政團資助 維持公正獨立

記者就此事向多間在港有分會的國際組織查詢，包括樂施會、宣明會、紅十字會、綠色和平及奧比斯等。綠色和平回覆查詢時指，一直秉持政治中立原則，從不接受任何政府、企業或政治團體的資助，只接受個人及獨立基金會的直接捐款，以維持公正獨立。

至於政府就《基本法》第二十三條立法進行公眾諮詢，綠色和平已向政府提交意見書，表達關注及建議，期望二十三條立法應顧及公眾表達意見的權利；保持公眾參與公共事務的意願和活躍度；以及確保公眾的知情權與政府的資訊透明度。

紅十字會：一直堅守中立原則 不參與政治、種族討論

紅十字會回覆查詢時則指，任何時候都依據國際紅十字與紅新月運動基本原則行事，當中包括人道、公正、中立、獨立、志願服務、統一、普遍。

為了履行為有需要人士提供人道援助的使命，香港紅十字會一直堅守中立原則，不參與政治、種族、宗教或意識形態的討論，讓紅十字會人員在不同情況下均可以持續而有效地提供人道服務。香港紅十字會將繼續與各方保持緊密溝通及合作，履行人道救援的使命，服務任何有需要人士。