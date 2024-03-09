藝術三月派雪糕｜楊潤雄化身雪榚仔　送上甜蜜的味道｜政壇諸事町

文化體育及旅遊局迎接「藝術三月」活動，一連4個周末在各區免費派雪糕。即使今日（9日）天氣清涼，在尖沙咀文化中心、金紫荊廣場及中環10號碼頭對出空地亦無阻市民吃雪糕興致，有工作人員舉著紙牌指示巿民及遊客排隊。文體旅局局長楊潤雄更化身為雪糕車司機及雪糕仔，在文化中心外派發免費雪糕，希望為大家帶來「甜蜜嘅味道」。



文體旅局在Facebook專頁最新發送楊潤雄派雪糕短片，見到他在尖沙咀文化中心從雪糕車接過雪糕後，再轉送遊客與市民，更有捉實他們合照一番。之後轉到金紫荊廣場，楊潤雄再轉身份，成為一個排隊等雪糕的人。

文體旅局在專頁稱，楊潤雄文化中心外派發免費雪糕，希望為大家帶來甜蜜味道，又問「唔知大家有沒有見到楊局長呢」。又指希望大家一邊享用雪糕，一邊享受三月豐富多彩的文化藝術盛宴，又呼籲大家記得留意文體旅局社交平台和網頁上公佈的免費派雪糕地點。

2024免費雪糕日第二彈

日期: 3月9日（星期六）

地點：

1. 香港文化中心——正午12時至下午4時半，下午5時至9時

2. 金紫荊廣場——正午12時至下午4時半

3. 中環10號碼頭對出空地——下午5時至9時

康樂及文化事務署上周六（2日）中午12時起在尖沙咀香港藝術館正門外，以慶祝香港藝術館62歲生日，雖然天氣「濕凍」，但仍吸引不少市民和旅客排隊等雪糕，現場人龍維持在50人左右。有市民專程前來回味兒時味道，亦有台灣旅客巧遇雪糕車，享受寒天下吃雪糕的風味。

▼3月2日 康文署免費派軟雪糕▼

