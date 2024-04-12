鐵皮石斛｜植物黃金鐵皮石斛6功效　護眼抗氧化！點食最好？

鐵皮石斛具有極高的藥用價值，從古至今都深受中醫青睞，在唐代《道藏》已有「九大仙草」的美名，甚至是中國古代的宮廷貢品，民間更把鐵皮石斛稱為「救命仙草」、「植物黃金」。一般人只會著眼它能改善三高，其實鐵皮石斛對護眼明目更有顯著效果，有助抗氧化，維持晶體健康。



鐵皮石斛是護眼的秘寶（維特健靈提供）

時至今日，鐵皮石斛仍然是珍貴的中藥材，2020年更被列入「藥食同源」的名單，意指鐵皮石斛既可作為中藥、又可作為保健食品的原材料。鐵皮石斛具有多種功效，包括明目、抗氧化等。

鐵皮石斛6大功效

．抗氧化

．護眼明目

．抗疲勞

．清熱氣

．養胃生津

．潤肺止咳

鐵皮石斛怎吃最好？原粒鮮食、煲湯？

鐵皮石斛，味甘，且帶黏性，雖可以原粒鮮食，但並非人人都可以接受它的味道及口感。坊間也有鐵皮石斛粉劑，可用於煲湯煮茶，但鐵皮石斛屬中藥材，需配合最佳烹煮溫度才可攝取較多營養。煲湯煮茶時太高溫或太低溫，都會影響鐵皮石斛的營養價值及功效，而且坊間的鐵皮石斛粉劑，已經難以得知其磨粉前的原型，品質或會參差。

坊間也有以鐵皮石斛製作的護眼補充品，方便食用，隨時隨地都可以為眼睛補健。

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鐵皮石斛適合人士：眼睛乾澀、上班族、老友記

眼睛氧化禍首是紫外線、電子藍光？眼睛每日都無可避免地接觸紫外線、電子藍光。當強烈光線直射眼睛，經過晶體，令眼睛生成自由基，刺激眼底產生反應，令其氧化。因此長期在戶外工作、或是重度使用電話電腦的上班族、低頭族，都是眼睛氧化的高風險人士。當年紀漸長，眼睛的抗氧化能力下降，導致減弱排走自由基，當聚積過多氧化物，或會影響晶體健康。鐵皮石斛有抗氧化作用，幫助眼睛對抗自由基，維持晶體健康。

上班族整天對著電腦，電子藍光會直接刺激眼睛帶來傷害。（Unsplash圖片）

鐵皮石斛配合「護眼雙黃」 發揮全面護眼功效

要達到全面護眼的效果，單單進食鐵皮石斛並不足夠。要守護黃斑部、視網膜健康，甚至過濾藍光，就要配合「護眼雙黃」即葉黃素及玉米黃素。葉黃素有助過濾藍光，減輕眼睛受到傷害。玉米黃素跟葉黃素的功效大致相同，但兩者吸收光線的波長不一樣，配合使用可以令效果相得益彰。

鐵皮石斛以外 3大護眼食材

鐵皮石斛具抗氧化，保護晶體健康的食材之一，其他還有枸杞子、歐洲藍莓、葉黃素、玉米黃素等，配合食用，有助全方位保健眼睛。

．枸杞子：養肝明目

．歐洲藍莓：含豐富花青素，提升視力清晰度。

．葉黃素、玉米黃素：具過濾藍光的功效，兩者都是保護視網膜、黃斑部的重要營養素。

如果想為眼睛挑選保健品，不妨留意成分，選擇含有鐵皮石斛、枸杞子、歐洲藍莓、葉黃素、玉米黃素等成分的保健品。

維特健靈「目清素」是複方中西護眼保健品，含有珍貴鐵皮石斛、18倍葉黃素*、45倍玉米黃素*、歐洲藍莓精華，枸杞子精華。

「目清素」幫助滋潤雙眼，改善眼乾，維持晶體健康，提升視力清晰度。適合經常用電腦、手機人士，小朋友夠3歲就食得。「目清素」更獲得連續四年香港銷售No.1護眼保健品牌^，加上由GMP認證大藥廠出品，從選材到品質監控都一絲不苟，可以安心信賴其品質。

*根據內部市場調查，比較產品的包裝說明含量

^根據歐睿國際有限公司；Passport – Consumer Health 2024版，2020-2023年零售金額數據

（資料由維特健靈提供）