揀雞蛋6大重點 有機蛋跟機能蛋傻傻分不清 這款性價比高

雞蛋是家裡冰箱不會缺少的重要食材，小小一顆雞蛋，從選購、保存、烹調到食用，都大有學問。雞蛋含豐富營養素，對於眼睛和腦部的發展和健康有正面作用，加上人體必需的蛋白質，可說是一個營養寶庫！而對於追求更高營養更高品質的朋友，會挑選有機蛋跟機能蛋。 究竟有機蛋跟機能蛋有什麼分別？揀雞蛋又有什麼需要注意的細節？下文將一一拆解，更會介紹兩款性價比高的雞蛋：神丹葉黃素雞蛋、神丹有機翡翠蛋，雞蛋由神丹自營蛋雞場和有機散養蛋雞場生產，不但比一般雞蛋具更高營養價值，更獲無抗生素雞、可生食雞蛋等認證，品質自然更有保證，此外，神丹的雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋製品亦有出口歐盟、日本、美國等市場！



揀雞蛋6大重點

1. 雞蛋愈大隻愈好？機能蛋有什麼好處﹖

雞蛋愈大隻愈好，這個說法其實沒有依據。因為雞蛋大小跟雞的品種及雞齡有關，初卵蛋最小，當母雞的年齡增大，產道會變寬，雞蛋亦相對的變得大隻。而國產土雞品種所產的蛋則比起外國大雞產的雞蛋小一些。

愈來愈多人追求健康養生，想食蛋食得更有「營」，具有保健機能的機能蛋就此誕生。機能蛋是比一般雞蛋多了一些特定營養價值的雞蛋，在日常飼料中加入營養素，讓雞隻吸收攝取，並轉嫁到所產出的雞蛋中。神丹葉黃素雞蛋特別添加葉黃素，根據第三方營養檢測報告，每100克的神丹葉黃素雞蛋含有1.28毫克的葉黃素，葉黃素是類胡蘿蔔素的一種，有助支援眼部健康，兒童、成人、甚至老人都適合食用。

神丹葉黃素雞蛋 (左) 10枚裝、(右) 6枚裝。

2. 什麼是有機蛋? 有機蛋比一般雞蛋更好味?

有機蛋的優點在於天然安全、不含化學物質，是對環境友善的雞蛋，在養殖生產的過程中都受到嚴格監管，才能獲得有機認證。有機翡翠蛋是由中國神丹公司自主培育的神丹綠殼蛋雞所產的雞蛋，其有機養殖場的考核非常嚴格，採用散養方式，使用有機飼料餵養，正所謂「happy hens, happy eggs」，雞蛋自然安全品質高，是目前湖北唯一獲取有機認證的廠家。

綠殼蛋雞是湖北麻城和江西省東鄉縣山區特有的雞種，與一般常見的竹絲雞的外型很不同，擁有黑毛、黑腳的特徵，其蛋外殼呈綠色。有機翡翠蛋營養成分特別豐富，有說有利於孕婦產後體質恢復；一般人食用對免疫機能也有好處。除了有機認證，揀選有國家食品安全標誌、無抗生素雞蛋認證等的雞蛋，食得更安全放心。

不少人覺得有機蛋的香味更濃郁，其實蛋的風味主要源自蛋黃，有機翡翠蛋的蛋黃比例大，約佔32%左右，而普通雞蛋只佔約27%，因此風味也比較好。神丹有機翡翠蛋非常適合做水煮蛋和煎蛋，而普通雞蛋的蛋白則較多，適合做蒸蛋或打蛋花用。

神丹有機翡翠蛋 (左) 10枚裝、(右) 6枚裝。

3. 啡蛋比白蛋更具營養價值?

其實蛋殼的顏色，取決於母雞的品種，不一定是白色雞產白殼蛋，紅色雞產紅殼蛋，而蛋殼顏色亦與營養成分沒有關聯的，清楚雞蛋的來源更為重要。

4. 選購雞蛋時還有什麼注意重點?

記得查看產品標籤，確保標示有生產日期、保質期、生產地點等資訊，並於大型、信譽良好的超市購買。葉黃素雞蛋、有機翡翠蛋、溏心皮蛋及沙心鹹蛋於百佳及點點綠有機健康食品店有售。

5. 雞蛋一定要冷藏?

其實室溫保存也是可以的，只是保存的時間相對較短。特別是香港盛夏的室溫較高，往往超過攝氏30度，雞蛋容易因此而變壞。建議將雞蛋保存在0-4度的冷藏環境下，保質期長達75天左右。

6. 朝上朝下擺放都有學問?

相信不少朋友都會留意到雞蛋兩端有大小之別，存放時建議將大的那端那朝上。因為蛋黃的比重較小，容易上浮，當蛋黃貼近蛋殼時，微生物會入侵蛋黃引致散黃，因為大的那端有氣室能有效阻止蛋黃貼近蛋殼，以延長雞蛋的保質期。

夏天製作涼拌菜式，少不了香氣四溢溏心皮蛋，神丹溏心皮蛋以無沿工藝製造，關注食品安全的朋友可放心食用，加上採用新一代鎖鮮技術，將溏心保存更久，為菜式添上獨特風味。

想食鹹蛋又不想為身體帶來負擔，神丹沙心鹹蛋對比神丹公司旗下的另一款鹹蛋產品減鹽20%，減鹽版保留了油黃沙潤的特性，少鹹少鹽食得更健康。

銷售點︰

全線點點綠門市有售、百佳集團部份店舖（百佳,Great , Taste, Fusion, Gourmet & Food le prac）有售︰https://www.sumer.com.hk/zh/services-6

(資料及相片由客戶提供)