新年送禮｜高顏值新寵　無農藥「雪戀」韓國士多啤梨

每逢新春佳節，家人朋友聚首一堂，帶上精心挑選的賀年禮物，分享溫馨團聚時光。高品質、高甜度和健康天然的韓國士多啤梨，逐漸成為拜年送禮的新寵，不論大人還是小朋友都愛不釋手。不僅顏值滿分，色澤鮮紅、香氣濃郁，而且今年更有無添加、零農藥之選引進香港，更讓人吃得安心又放心。為親友送上一盒韓國士多啤梨，讓長輩感受到你的心意，小朋友又吃得健康，絕對老少咸宜，今個新年，就以韓國士多啤梨展開甜美新一年！



優良種植環境 無農藥控管認證

韓國士多啤梨近年大受歡迎，全靠多年來的品種改良和農業技術提升，不僅在品質上不斷突破，包裝和物流也日趨完善。加上韓國農水產食品流通公社更在香港積極推廣，以及香港K-Orchard的買手悉心挑選優質貨源，成功俘虜不少人的胃口。

由高盛旗下品牌K-Orchard引進之韓國士多啤梨的種植地多位於慶尚北道。這一地區擁有得天獨厚的天然條件︰潔淨的水源、富含鍺元素的泥土、日照時間長達14小時，以及早晚溫差達10度的氣候環境。這些獨特的自然條件，為士多啤梨的高甜度、香氣濃郁和細膩口感奠定了基礎。更重要的是，他們指定的士多啤梨農場通過了GAP優秀控管認證，讓產品更加健康安全。

「雪戀」柔軟如雪 甜美升級

提到韓國士多啤梨，怎能不提到大名鼎鼎的「雪香」品種呢？今年更有「雪香」全新升級版登錄香港，化為無農藥「雪戀」，「雪戀」士多啤梨保留了「雪香」的高甜度、濃郁果香，口感柔軟如雪，屬韓國慶尚北道GAP優秀控管認證農場的出品，其天然無添加的生長方式，完全不使用農藥，讓人吃得更加放心。無論是直接品嚐還是搭配甜品，都讓人欲罷不能，滿滿幸福滋味。

「金實」高甜度與水蜜桃香氣 完美結合

「金實」的名字寓意如金枝玉葉般珍貴，顏值與品質並重，同樣出產自GAP優秀控管認證農場，不僅甜度高，還帶有淡淡的水蜜桃香氣，風味獨特，堪稱韓國士多啤梨界的「天花板」。 今次，K-Orchard更從韓國獨家引進特別版金實禮盒，裡面的果實比一般的膠盒裝更大顆，外觀更為精緻。由一田超市打響頭炮優先發售，及後陸續登陸各大超市，無論是送親友還是拜訪長輩，「金實」都能為你的禮物增添幾分高級感。

淡粉夢幻士多啤梨「淡雪」

「淡雪」又稱為「粉雪」，因其果皮呈淡粉色而得名，果肉也如雪花般柔軟。不僅外觀粉嫩夢幻，其口感更是細膩多汁，酸甜比例恰到好處，讓人一口咬下去便能感受到清新又甜美的滋味。特別適合送給小朋友或愛美的女性親友，因為它不僅好吃，更是拍照打卡的絕佳選擇。

「阿爾塔王」飽滿豐碩 果實比一般士多啤梨大一倍

如果你偏愛大果實品種，那麼「阿爾塔王」絕對是你的不二之選。作為K-BERRY外銷士多啤梨的代表品種，「阿爾塔王」擁有超大的果實，果肉密實飽滿，並散發出濃郁的水蜜桃香氣，甜度與酸度之間達到完美平衡，百份百滿足你的味蕾！

(資料及相片由客戶提供)