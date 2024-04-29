走塑｜即棄筷子用3年豉油唔用碟？網友抨噁心髒過廁板+正確洗筷子

首階段「走塑」政策實施，人人棄用膠餐具，環保風氣成為大勢所趨。愛護環境、推行減廢固然是好，不過，若矯枉過正、走火入魔，分分鐘得不償失！有網民就曾在facebook走塑Group開Post，自稱在壽司店吃壽司時不想浪費豉油，會直接倒豉油在壽司上，另外亦向網民展示用了2、3年的木筷子，惹來不少網友擔心：「想像唔到有幾多菌……」



豉油直接滴落壽司減浪費？

有網民曾在環保群組中表示，每次食壽司時將豉油滴落碟都會用剩，深感浪費，於是他決定直接將豉油倒在壽司上，還沾沾自喜「隻手都幾定，所以控制滴量冇問題。」不過，有網友認為此舉極不衛生，因為豉油樽口很可能接觸到魚生，從而染上細菌並交叉感染，甚至抨擊說：「唔好走火入魔啦！」該網民則補充，自己是「凌空」滴豉油，只是攝影角度才引起誤會，還說凌空倒豉油是腕力訓練。

這位環保人士直接將豉油滴落壽司，被批評不衛生，但他稱樽口與壽司有距離。而右圖用公仔麵袋入住的，就是他自稱「用了兩三年的木筷子」。（facebook：搞走塑）

儘管餐廳有提供豉油碟，但發文者覺得每次都會有豉油剩，造成浪費，因而直接滴在壽司上。（facebook：搞走塑）

有網友頗不客氣叫樓主「不如唔好食啦」，指除非他用私家豉油樽，否則會引起衛生問題，樓主亦有親自回應。當樓主回覆稱自己有潔癖，絕對不會讓樽口接觸到壽司時，反被網友問：「即棄筷子用兩三年都話自己有潔癖」。連登仔笑言，若不想浪費可以直接舐乾豉油碟。網民直指香港食肆的浪費程度極為誇張，若發文者怕浪費，應該放棄外出用膳。

即棄筷子用兩三年 好噁心！

然而，滴豉油並非爭論重點，網民反而著眼於發文者一句：「又係我嗰對用咗兩三年嘅即棄筷子。」只見他用一個出前一丁公仔麵包裝包著即棄木筷，網民見狀用上「嘔心」來形容，留言：「呢啲即棄木筷子好難洗，肯定藏咗好多菌，買對耐用少少嘅木筷子好難咩？」有人認為應該去化驗所驗一驗這對極具歷史的筷子之含菌量。

請按下圖睇網友留言：

+ 2

竹筷子一特殊性能最易藏菌 多久要換？

網友擔心其實不無道理，內地清華大學化學博士孫亞飛就曾在健康網站《丁香醫生》專欄提出過，不同材質的餐具壽命其實大有分別，當中木筷和竹筷較易發霉，根本難以長期保存。他說道：「竹筷特殊的吸水性能，使其成為霉菌的生長熱土，尤其是肉眼看不到的內部，可能對健康有影響……一般來說，竹筷連續使用一、兩個月，就該換一批了。」至於木筷子，孫博士坦言一般都用樺木、杉木或楊木製成，同樣不宜用太久。

即棄筷子的壽命有限，當中竹筷更是極易滋生霉菌，需要時常更換。（GettyImages）

清洗木筷子 多做一步防霉消毒

除了平時外賣用的即棄筷子，坊間也有高級的木筷，表面塗上食用漆層，相對地襟用。孫博士提到：「高檔木筷也許會選雞翅木、紅木或鐵木，結構致密，即使生霉也主要在表面，只需洗淨再蒸煮5分鐘左右，就能達到消毒效果，可以繼續使用。」

如果有人想選購一對耐用的筷子，不銹鋼物料會比塑膠、木和竹好，「不銹鋼超凡的抗腐蝕性自然經得起時間考驗，用個幾十年也不會有多少變化。」

不過孫博士建議買不銹鋼筷子切忌貪平，因為部分劣質不銹鋼會有重金屬隱患，因此需留意生產日期、廠家和地址。（GettyImages）

【第一屆武博】從李小龍到黃飛鴻，香港武術電影世界聞名，武博的「光影武林」隧道，以專業武術角度解構七套精選電影的武打場面，讓觀眾從大銀幕以外，真正了解武術的應用及背後理念。熱愛武術電影的你，必撐！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！

按此立即購票按此瀏覽武博專頁