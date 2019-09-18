【飲食優惠】爭鮮攻港10周年推$16海鮮丼松葉蟹新品　附食安貼士

爭鮮不經不覺原來已進駐香港10年，一向是大家心目中的平價壽司之選，$3件壽司深入民心，而最近爭鮮就推出了$16的迷你丼，飯面鋪滿各種魚生食材，亦有推出幾款外帶的秋季新品。不過，市民除了關心價錢外，食物安全也非常重要，不妨參考日本壽司司傅的吃壽司的心得。

來自台灣的爭鮮於2009年在香港開設首間分店，為紀念來港十周年，9、10月爭鮮迴轉推出共5款雙碟價，每碟$16的迷你海鮮丼，另有由9月8起已於爭鮮外帶供應的「秋旬之味」新品，以時令的松葉蟹當主角。

請按下圖睇優惠產品介紹及價錢：

三文魚親子丼$16（9月限定）｜說到最經典的魚生飯一定有三文魚，這親子丼是挪威三文魚配日本東北醬油拌過的三文魚籽。（餐廳提供）

+ 3 + 2

爭鮮迴轉另推出1套5件的迷你丼手工黏土磁石，只要消費5次，每次滿$100以上再回答簡單問題即有機會得到，人手製作，造型頗為別致。（餐廳提供）

購買外帶魚生丼回公司或家裡進食，在室溫暴露過久或會影響品質及滋生細菌，想食得安心，或可參考築地‧山貴水產市場師傅北川信太郎先生的建議：「可先以冰袋包著魚生，帶回家後馬上放進雪櫃內，真正食用前一刻才拿出來，當魚生放於室溫一小時或更長時間，就不宜再吃。」