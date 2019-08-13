【壽司郎】佐敦美食迴轉壽司75% $12　你未必知的5件事..標明熱量

日本人氣連鎖迴轉壽司店「壽司郎」已經在香港開幕，$12壽司是膽，最貴只是$27，過百款壽司一碟2件，人人話多款又夠平，不如發掘一下「壽司郎」鮮為人知的5件事。 攝影：黃舒慧

在日本有超過400家分店的壽司郎（Sushiro），在當地知名，主打100円價錢的壽司琳瑯滿目，壽司控隨時失控，要求既抵食又要好味的壽司食家來說，看見碟碟壽司魚貫地接龍出場，口中的壽司尚未吞，手已經遞到迴轉帶了。當市民對本地平價壽司店$3/件、$8/碟的食物質素有保留時，日本飛來的「壽司郎」繼首爾及台北後，香港成為第三個海外據點，記者訪問香港壽司郎有限公司總經理荒谷和男先生，荒谷先生表示希望在不久將來在本港開第二分店，對香港市場有信心。記者在採訪期間，感受到「壽司郎」有潛力成為本地平價壽司店的競爭對手。

日本人氣連鎖迴轉壽司店「壽司郎」已在香港佐敦開幕，主打$12起的壽司過百款。

先望望下圖店內各款壽司款式，數量實在多，未能盡錄。荒谷先生告知記者，店內每月會新增8至10款期間限定壽司、炸物、熱食和麵類，款式不定，主菜單約每3個月便更新一次，雖則是$12碟壽司，在衝量味道、食物質素與價錢方面後，性價比算高。店家正式營運的日子為8月25日，營業時間至晚上11時，可方便夜貓出動。



壽司控、日本米飯及魚生愛好者小心失控，請點擊︰

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在日本的壽司郎，有壽司管理系統監測壽司狀態，當壽司在輸送帶上運行超過350米，系統會自動回收廢棄，換上新鮮的壽司，至於香港店在不久的將來也會用到此項系統。食客留意迴轉帶上有木色器皿，裡面為芥末及醬油，加$17「自助斟」任飲汽水或咖啡，客人可於平板電腦上點餐（ 每次最多4款方便輸送帶運作），當然可隨時在迴轉帶上提取食物。

以上各樣隨著不同媒體的報道，大家或者已經知悉，不過以下關於香港壽司郎的5件事你可能未必知道，請按圖了解吧！

+ 4 + 3 + 2

記者從日本壽司郎官網發現，官方也有上載各項食品熱量資訊，對時刻要減肥的女士們來說實在太貼心，識揀識計數「食住瘦」還是有可能的，店內最低卡竟然是「火炙極品星鰻壽司」，約66千卡/件，大概一塊消化餅的熱量，卻有豐富的蛋白質吸收。

按以下圖片不妨了解一下各項食品的熱量資訊︰

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壽司郎

地址：九龍彌敦道348號彌敦坊高層地下（UG層）

試業營運：8月13-24日12:00-21:00

正式營運︰8月25日11:00-23:00