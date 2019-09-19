【飲食熱話】網民叫外賣焗飯飯餸分開上？餐廳侍應竟然咁回應...

叫外賣不時都會遇上貨不對辦的問題，例如送漏材料、實物與圖片不符等等。日前有網民就在網上分享自己叫焗飯竟然餸與飯分開上，讓他哭笑不得，網友就笑指他被作弄，而事後記者向餐廳查詢過，侍應竟然咁答...

日前網民廖先生就在一個專門談論劣食的facebook群組，分享自己在新蒲崗一間餐廳買外賣的不快經驗，該餐廳售有多款焗飯，包括：焗鮮茄豬扒飯、焗芝士海鮮飯及焗葡國雞球飯等，平時食外賣焗飯，多數都會用錫紙盤裝住，飯底上鋪滿材料，但廖先生買的焗飯，居然飯還飯、餸還餸，令他感到十分無奈，放上網跟其他人分享，並留言：「究竟焗飯分開上個飯係咩玩法……點解可以咁戇X？」

請按下圖看被網民質疑「貨不對辦的焗飯」及其他網友意見：

記者以客人身份向有關餐廳查詢，指出有人叫焗飯外賣，卻是白飯另上，接電的店員說：「啱㗎，我哋呢度焗葡國雞飯係分開焗，如果你叫其他肉醬焗飯、豬扒焗飯就係一齊。（點解葡國雞要分開焗？）老闆一向做法係咁，我都唔太清楚。」但從網民的照片所見，該款並非葡國雞飯，員工講法與實際情況似乎有所出入，或者他也不太了解每一款食物廚房會如何處理吧。

從另一位客人的照片可見，她在同一餐廳點的焗白汁菠菜魚柳飯卻未有飯餸分開的情況，而且她對焗飯評價還很不錯，認為價廉物美。（Instagram：wingwinglikestoeat）

其實有關焗飯，餸與飯分開上的爭拗已非首次出現，兩年前有網民去另一餐廳點「焗葡國雞飯」，侍應端上的是一碟焗葡國雞和一碟白飯，當時有人認為是「違反商品說明條例」，亦有人認為焗葡國雞是一道菜，佐以白飯，並無不妥。

坊間的焗葡國雞飯，有的是一碟過，有的會分開。（Instagram：cyt_hhh）

其實外出用餐總有未必啱心水的時候，想食到最對胃口的味道，一定是自己煮，以下就介紹一個最經典又多人喜歡的焗飯——芝士焗豬扒飯，但說到底焗飯還是要配蛋炒飯底才最滋味！

請按下圖睇芝士焗豬扒飯食譜：

【芝士焗豬扒飯食譜】在家自製港式經典 靈魂蛋炒飯