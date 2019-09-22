【健康BBQ】減低燒烤致癌物10招　照燒醬醃減67%！燒前燒後須注意

秋天是大家去燒烤的日子，但一講到燒烤，就自然聯想到致癌，有指燒烤2小時所吸入的致癌物，就相等於吸22萬支煙，非常誇張！不過一大堆朋友在微風送爽的情況下圍住爐燒烤，吃著塗滿蜜糖的豬扒、雞翼，感覺實在寫意，難道以後都不要再燒烤嗎？很明顯是沒人做得到的，既然如此，就學學怎樣減少燒烤的致癌物吧！

香港人去燒烤，通常會自己買材料去郊野公園，或者去一條龍服務的燒烤場，甚至現時市區都有許多工廈天台讓大家BBQ。但外國人就不同，家裡空間大，不少人家裡置有自家燒烤爐，閒時就請朋友到後園燒烤，次數可能比香港人更頻密。

天氣開始轉涼便是燒烤的季節！（資料圖片/曾兆璋攝）

世界衛生組織國際癌症研究中心（IARC）將腸仔、午餐肉等加工肉列作1級致癌物，即確認對人類致癌，而紅肉等則是2A級致癌物，很可能對人類致癌。（VCG）

其實燒烤之所以致癌，主要是因為兩種化學物質——雜環胺（HCAs）及多環芳香族碳氫化合物（PAHs），前者是因為肉類遇上高溫（攝氏100度或以上）烹調下產生，後者則是透過燒烤時的油煙，依附在食物表面。

以下就介紹10個安全燒烤小貼士，即使不能完全避開致癌物，至少也可減低風險。

1.減少食紅肉│由於紅肉是2A級致癌物，燒烤的肉類宜多以海鮮、雞肉甚至植物肉等來代替紅肉，而且烤海鮮的時間一般比較短，也減少致癌物累積。（資料圖片/曾兆璋攝）

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資料來源：《The New York Times》、Healthplans、American Institute for Cancer Research、韋恩的食農生活、National Cancer Institute