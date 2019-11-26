【一田購物優惠2019】1折廚具2折家電　冬日美食購物攻略

一田購物優惠半年一度，明天（11月27日）即將開鑼！一連6日於全港11間分店舉行，多款家電、廚具、家品、美食等瘋狂勁減，當中最受注目的包括「1折震撼區」、「2折起電視區」及 「29周年激筍貨」，購物前先看看攻略吧！

一田百貨購物優惠日舉行期間營業時間特別提早了1小時開店，不少激減貨品數量有限，而且進行個別分店限定，因此購物前必須做好準備！不過要在眾多特惠貨品中挑選出最划算的必買筍貨實在有難度，不妨看看以下的必搶推介！

由11月27日至12月2日舉行的一田優惠購物日，多款貨品以激抵價發售。

1折震撼區必搶-名牌廚具、家電

+ 7 + 6 + 5

29周年激筍貨必搶-冬日必備美妝護膚組合

2折電視區

TCL 28”HD SMART iDTV(型號:L28D2900S)，原價$1,799，2折減至$359，大埔/荃灣店限定，每店限售1部。

獨家卡通家品-最Hit床品套裝+旅行喼 低至2折

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專業級高性能名牌廚具

+ 4 + 3 + 2

霸氣冬日火鍋美食 低至3折！

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聖誕大餐之選 激抵！

精選特價派對零食

以恒生、一田信用卡購買指定貨品可享額外95折，簽賬滿指定金額更可換現金優惠卷。

一田百貨購物優惠日特別營業時間：11月27日 （星期四） ：9am-8pm

11月28日至12月2日（星期五至一） ：10am–8pm