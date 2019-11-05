【一田新店】北角店新張優惠！獨家限定浜燒海鮮3大和牛日限20份

一田超市北角店今日（11月5日）正式開幕！新店位於北角碼頭海傍北角匯2期，以日本漁人碼頭為設計概念，坐擁臨海美景，加上2.8萬呎的面積，集美食和百貨於一身。11月適逢新店開張，舉行期間限定沖繩祭，還有獨家浜燒海鮮和很多開幕優惠，萬勿錯過！現在率先帶大家到新店看看有什麼必吃、抵買吧！ 攝影：陳妙玲 攝錄：呂榮棟

一田北角店開幕了！佔地2萬8千呎，面積超大，夠逛一天！(鄒家鳳攝)

1) 日本和牛Farmhouse

一田超市北角新店開業限定Wagyu Formhouse（即日至11月11日），獨家限量發售日本3大和牛，各有獨特風味和油脂甘香。和牛迷必買幻の和牛盛合，包括神戶和牛肉眼、近江和牛肩胛和飛騨和牛板腱，一次過嘗盡和牛不同的獨特部位，不過每日限定20份，要買就快手！另外神戶和牛盛合也十分受歡迎，包括了三角尖肉和肩胛肉。

一田北角新店限定發售三地和牛，包括神戶、近江、飛騨，各有風味。幻の和牛盛合 $799。

一田北角新店限定，神戶和牛盛合 $399。

2) 一田海產浜燒祭

一田超市北角新店更大玩日本浜燒飲食文化，店內舉行海產浜燒祭（即日至18日），設計似足日本浜燒居酒屋，食客可以嚐到多款新鮮即燒海產，十分豐富！其中必試北海道特大魷魚，超厚肉！不同款式的甲羅燒，充滿蟹膏，很足料！還有日籍師傅即製手握壽司和丼飯，非常新鮮！多款美食更以期間限定的至抵優惠價發售，新店開張期間一定要試試！

一田超市北角店舉行期間限定海產浜燒祭，多款美食以優惠價發售。

為慶祝一田北角店開張，店內舉行巨型鮪魚解體表演。

即叫即燒日本海產，北海道特大魷魚！（請按下圖）

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必吃滿滿蟹膏的甲羅燒！日籍師傅即製手握壽司和丼飯，專業級新鮮！（請按下圖）

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超抵價一次過吃盡鮑魚、海參、花膠、蠔！香港製造100%純海魚魚蛋！(請按下圖)

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3) 一田沖縄の祭り

新店開張，果然驚喜處處。新張期間店內舉行一田沖縄の祭り（即日至18日），獨家發售日本沖繩多款人氣地道食材、零食和清酒，十分吸引。與此同時，更與店內各個餐廳聯乘，舉行5大和食‧喫茶食桌，推出期間限定沖繩食材美食，各店均具特色，值得一試！

一田北角店開幕時請來日本沖繩舞蹈團到場表演，十分精彩。之後還跟市民合照，與眾同樂。(鄒家鳳攝)

店舖新張期間，舉行一田沖縄の祭り，獨家發售日本沖繩多款人氣地道食材、零食和清酒。

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山下菓子 - 可愛P助與兔兔人形燒，多款沖繩限定甜品！(請按下圖)

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UCC Coffee Shop - 一田北角店限定沖繩紫薯牛角酥窩夫（請按下圖）

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麥玉子 - 玉子燒迷必吃！（請按下圖）

八番麵工房 - $44吃到足料沖繩風味拉麵！（請按下圖）

4) 五大受賞星級食桌

以上美食百貨已經很豐富？還未完！一田北角店更帶來5大星級受賞食桌，每間食店各有特色，還推出多款限定食品，到訪前不妨先看看以下必吃推介吧！

喜八郎+天下鳥+はち八(88) - 日本大熱品牌進駐，一次吃盡多款人氣小食！（請按下圖）

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阿鴻小吃 - 米芝蓮一星潮州鹵水小吃！（請按下圖）

Donq Bakery - 神戶百年麵包老店，吃超鬆軟麵包！（請按下圖）

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必買好貨一覽 - 超多種日本米、耐用德國廚具！（請按下圖）

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戶外打卡位 - 8米長巨型吞拿魚！

大激賞！限定「祝新店オープン！大抽選会」- 贏雙人來回沖繩機票！

開心購物，食好西的同時，還有機會贏得雙人來回沖繩機票！為慶祝新店開張，於即日至11月18日期間於北角店舉行限定「祝新店オープン！大抽選会」，只需於店內購物淨額滿$300，憑即日收據正本即可獲得抽獎機會，有機會獲得雙人來回沖繩機票、自助晚餐及精選食品福袋等豐富禮品！每位參賽者保證有獎，趁新店開張快來看看有什麼心水美食和好貨吧！