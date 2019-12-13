【すき家】SUKIYA食其家15種人氣丼飯熱量一覽　邊款牛丼最高卡？

すき家（SUKIYA / 食其家）日本牛肉飯店萬眾期待，昨日終於在旺角開店喇！香港店與日本店所供應的食品並不完全一樣，如燒肉丼、雙拼丼等似乎都是香港店才有。而除了牛肉飯之外，香港店也有供應咖喱飯、鰻魚飯等，以下就帶大家看看完整餐牌及部分丼飯的熱量表。究竟哪一種最高卡路里？

12月12日是すき家旺角店開舖的大日子，人潮由開店前一晚開始就未停過，昨日整天都是人龍，由於餐廳是24小時營養，而且位於人來人往的旺角朗豪坊附近，所以即使是午夜，人潮依然絡繹不絕，熱潮似乎還會維持好一段時間。香港すき家事前其實沒有舉辦任何大型宣傳活動，記者事前聯絡過餐廳，對方的市場部亦未有刻意安排傳媒作採訪，究竟すき家的牛肉飯有何魔力，以致香港人願意花時間去排隊？

開店首日人龍完全沒有放緩跡象，天光排到天黑，時至深夜仍然有大量食客等候。（鄧穎琪攝）

開店第二日，未到晚市黃金時間，6點左右已有70人排隊。

すき家的牛肉飯標榜用100%美國牛和日本越光米，而且配搭多，如：秋葵牛丼、三式芝士牛丼等，記者喜歡的香葱溫泉蛋牛丼以及火鍋等都有供應，但在日本具一定人氣的山藥牛丼就未見香港店有售，或許是怕香港未必太多人食得慣山藥吧！

客人花上個幾甚至兩個幾鐘去排隊，能成為首日食客自然要影相上社交網打卡，以為店員忙得要命或影響食品質素，殊不知這碗牛肉飯完全沒有令客人失望，社交網上普遍都好評如潮，由日本本店直營果然是信心保證，甚至有客人直喊：「冇後悔排咗兩個半鐘！」

請按下圖睇網民食評：

+ 3 + 2

若想知道究竟香港すき家有甚麼品，按下圖睇香港版餐牌：

單點牛丼及套餐，店家推薦W溫泉蛋牛丼，有兩隻溫泉蛋呢！（圖片來源：すき家）

+ 2

由於香港すき家跟日本一樣，丼飯分成幾種大小，小、中、大及加大，以下就為大家列出部分丼飯的熱量，按四種大小去排列，分別有牛丼、咖喱丼和鰻魚丼等，頭三甲都有著同一個共通點，怕肥的人，食之前可以先衡量一下。

請按下圖了解更多丼飯熱量：