【すき家】SUKIYA食其家旺角開幕喇！24小時牛丼$25自家製一樣得

すき家（SUKIYA / 食其家）今早9點終在旺角開幕喇！貴為日本牛肉飯御三家之一的「すき家」，在港開首間分店，當然是粉絲們的大事，昨晚開始，已經有人在店外「守候」了。除了24小時營業，平價抵吃也是其賣點之一，100%日本越光米、100%美國牛肉，最平牛丼$25有交易 !

不少人對すき家的到來非常期待，開業前已有不少人在官網留言，表達訴求，希望すき家設有晚市火鍋、可隔空點菜，說要食山藥牛肉飯、爆葱牛肉飯、生蛋葱牛肉飯、納豆飯早餐、凍麥茶......等，結果有否令人失望？

按圖看香港版すき家有什麼食物選擇：

+ 3 + 2

其實牛肉飯獲不少香港人喜愛，以吉野家為例，許多客人每次食都要額外加碗「牛汁」！而すき家牛肉飯的賣點，除了日本蛋、日本米之外，一大原因相信是種類夠多，可惜至今仍然未知2019年結束前有沒有機會食得到，這段時間大家不妨自己試整「和風牛肉溫泉玉子飯」，連獨有牛汁都可以親自調配，秘訣原來是柴魚！

請按下圖睇「和風牛肉溫泉玉子飯」完整食譜：

【15分鐘快丼‧有片】照辦煮碗吉野家牛肉飯 1人前快捷不頹廢

和風牛肉溫泉玉子飯食譜

身邊很多朋友愛吃溫泉蛋，卻一直認為溫泉蛋、溏心蛋的製作易學難精，不論對火力、時間等都要控制得相當精準。上述的牛肉飯食譜有簡略介紹溫泉蛋製法，若你想要更詳細的溫泉蛋教學，可參考以下文章或食譜：

【入廚貼士】溏心蛋溫泉蛋非一樣別混淆 一文學會兩者必成功做法

【溫泉蛋丼食譜】窮人恩物美味簡單 煮靚飯加溫泉蛋入門必勝方法