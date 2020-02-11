【情人節2020】5分鐘自煮藍帶級心太軟...懶人不敗即食甜品推介

每逢2月14日，餐廳便推出貴得嚇人的情人節套餐，今年又爆發肺炎令到大家不敢出街，還是乖乖地在家炮製情人節大餐吧！

很多人都覺得甜品是最麻煩的一部分，要做到賣相精緻又好吃絕不容易，今次便為大家搜羅各種懶人即食食材，省卻繁瑣步驟仍能變出「出得廳堂」的甜品！