【情人節2020】5分鐘自煮藍帶級心太軟...懶人不敗即食甜品推介

撰文：王靜瑩
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每逢2月14日，餐廳便推出貴得嚇人的情人節套餐，今年又爆發肺炎令到大家不敢出街，還是乖乖地在家炮製情人節大餐吧！
很多人都覺得甜品是最麻煩的一部分，要做到賣相精緻又好吃絕不容易，今次便為大家搜羅各種懶人即食食材，省卻繁瑣步驟仍能變出「出得廳堂」的甜品！
很多人都會花心思做甜品給另一半（judy.kwong@IG）
心太軟伴雪糕
相信沒有人能抗拒朱古力心太軟的魅力——外脆內流心的口感，濃郁的朱古力岩漿，絕對為晚餐畫上完美句號！
朱古力心太軟（hefkittycat@IG）
市面上推出即食法式心太軟，只需預先存於0-4°C雪櫃2-3小時，取出後無需解凍，放進微波爐用800W焗40-50秒，直至中心的朱古力微脹，便造出熱辣辣的流心效果。大家還可配上雪糕、水果和糖霜等等，令賣相和口感更豐富。
即看心太軟即食食材
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英式水果窩夫
近年流行水果窩夫配上雪糕，色彩繽紛的賣相吸引不少女生打卡，市場還不難見到「窩夫機」的蹤影。
水果窩夫（unsplash）
若嫌調製粉漿再放入窩夫機太麻煩，不妨買一包現成窩夫，放入焗爐5-10分鐘烘熱，鋪上水果、朱古力漿、果醬等即可炮製出媲美甜品店的甜品。
即看窩夫即食食材
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水果乳酪杯（unsplash）
低卡燕麥乳酪杯
想情人節吃得健康又輕盈，這個超簡易的乳酪杯一定是你杯茶！只要預備一個漂亮的玻璃瓶、酒杯，隨心鋪上希臘乳酪、水果切片、燕麥和果醬，便可成為健康兼“igable”的餐後甜品！
想口感更豐富有層次，還可以先在杯底鋪上布甸啫喱，效果必定令你驚喜！
即看乳酪杯即食食材
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