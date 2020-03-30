【砧板清潔】藏菌量爆標！用洗潔精係大忌？3大防霉保養Tips

不論你愛不愛下廚，家居清潔也十分重要。廚房裡有暗藏不少藏菌黑點，廚具中的砧板更是嚴重的細菌溫床！不少人以為用清水、熱水、洗潔精沖洗清潔便可，這樣反而容易令砧板發霉藏菌，成為廚房的隱形殺手。

不少家庭對砧板的清潔並不太講究，事實上若砧板沒被徹底清潔，可會令其殘留潛在有害細菌。加上若在砧板同一表面上處理不分生熟的食物，更有機會導致細菌交叉感染。再者，木砧板亦應注重保養，否則在發霉的砧板上處理食物，可想而知食物也會沾上不潔霉菌，直接對健康造成危機性影響！

木質砧板表面留有刮痕，易堆積食物殘渣，需要徹底清潔，以免助長霉菌生長。（Unsplash）

Tips 1：用洗潔精是大忌

用洗潔精清潔普通廚具可去油去蹟，可是砧板卻不適用了，特別是木砧板。木質砧板內有種抗菌物質，用洗潔精清洗會把物質洗走。而且木質容易吸收，包括洗潔精或漂白水等清潔劑中的化學物質。加上，木質砧板表面留有刮痕，易堆積食物殘渣，需要徹底清潔，以防助長霉菌生長。

想清潔砧板其實很簡單，盡量用天然的方法便可。用白醋直接倒在砧板上以殺菌，或將檸檬切開，塗抹在砧板上以除異味，並自然曬乾。

洗潔精不能徹底清洗砧板。（iStock）

Tips 2：豎放於通風處

清潔完砧板後切勿平放於桌面上，這是令砧板易發霉的原因之一。清洗砧板後，用乾布抹乾，然後豎放於處風處，或者放於陽光之下，加快晾乾速度，同時能保持砧板乾爽。

清潔砧板後應該豎放。（Unsplash）

Tips 3：食油是砧板的最佳保養品

在木砧板上處理食物，經過「歷練」後，砧板上可能會出現裂紋，這時更需要注重砧板的保養。每三個月為砧板塗上食油，或多用砧板切油分較多的食物，能減少龜裂的問題。

多用砧板切油分較多的食物能減少龜裂問題。（Unsplash）

+ 3 + 2

家用的砧板選擇多，木質、塑料、樹脂，不同材質各有不同的用處，而木砧板則較多用性，材質厚，韌度強，適合剁肉或切割堅硬的食物。現在市面上的木砧板款式還愈出愈新穎，還刻有精準的刻度測量紋路，助你切出標準的食物！

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