【士多啤梨】浸水洗反令爆標農藥深陷　季尾嚐盡日本6大人氣品種

12月至4月是士多啤梨的當造季，臨近季尾亦十分受歡迎。香港人一向鍾情日本士多啤梨，佐賀、福岡、熊本及靜岡等地出產的士多啤梨，還有白色、粉紅色、紅色的士多啤梨，不同地方出產和品種的士多啤梨，形狀、香味、甜度都不一樣，你對它們的認識有多少呢？

日本出產的士多啤梨都被放在精緻的盒裡售賣，無人不愛。但價錢普遍偏貴，消費者多因此而得安心。不過，早前台灣食品藥物管理署則公佈，部分來自福岡及熊本的士多啤梨被驗出農藥嚴重超標。購入新鮮的士多啤梨後，該如何清洗才最乾淨呢？

早前台灣食品藥物管理署則公佈，部分來自福岡及熊本的士多啤梨被驗出農藥嚴重超標。（Instagram@yasuda_t_dailylife）

按下圖看清洗士多啤梨Tips：

洗清士多啤梨切忌浸泡

不少人清洗水果和蔬菜都會選擇用浸泡的方法，不過士多啤梨則不適用。因為農藥是水溶性，浸水會令農藥深陷，滲透至果肉當中。清洗士多啤梨最好以花灑式沖洗，沖走表面的塵埃或泥土。另外，注意清洗時不要摘去士多啤梨頂部葉梗，那是士多啤梨吸收養分的地方，拔走葉梗會令士多啤梨吸收水中的雜質，葉梗應留在食用前才摘掉。

日本士多啤梨種類繁多。（築地市場ドットコム）

日本士多啤梨種類繁多，粉嫩如櫻花的色澤，浪漫又迷人，味道淡雅清香，甜度高，質素好，難怪如此受歡迎。在眾多的品種中，有6款最具人氣，購買前不妨先做好功課！

按下圖看6大人氣日本士多啤梨品種：

+ 22 + 21 + 20

1）白色雪兔產量少 清淡桃香

雪兔產自佐賀縣，外形雪白獨特，味道淡雅帶蜜桃香，酸味少。雪兔屬於白色士多啤梨的品種之一，如受日照時間太多會變紅，特別需要悉心照料，產量少，所以價格貴，特別適合送禮。

2）粉紅色淡雪 爽甜帶石榴香

淡雪是其一很受歡迎的士多啤梨品種，櫻花粉嫩的色澤深受人喜愛。淡雪亦屬白色士多啤梨，味道爽甜並帶石榴香，酸味少，多產自奈良和熊本縣。

3）露之水滴多汁 熊本特產

露之水滴是熊本縣的特產，因熊本的優質潔淨水質而命名。果實外形飽滿光滑，呈圓椎形，多汁又清香，果肉軟硬適中。

4）熊紅熊本新品種 顏色最紅潤

熊紅是熊本縣研發的士多啤梨新品種，是近年人氣新人王。大粒的圓椎形，鮮豔通紅，甜酸道亦平衡得很好。

5）甜王呈大粒蝴蝶形 香甜軟腍

甜王是最為人熟悉的士多啤梨，因其外形最好分辦，果實大粒並呈蝴蝶形。而且，甜王多產自褔岡縣，香甜軟腍。

6）紅頰大而香 靜岡縣特產

紅頰為章姫和幸之香的交配種，靜岡縣出產最多。大粒濃香，果肉呈淡紅色，甜酸味適中。

士多啤梨有迷人清甜香氣。（Instagram@miku_colors）

想趕在士多啤梨的當造季尾一嚐迷人清甜香氣？以下一系列的士多啤梨零食充滿少女心，絕對不能錯過！

士多啤梨迷必入手！少女心零食推介：

+ 6 + 5 + 4

按此連結前往網購更多士多啤梨口味零食！😋

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/18）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！