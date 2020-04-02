【iHerb優惠碼】半價優惠購物攻略+網民推薦十大必買零食清單

iHerb買到的生活雜貨應有盡有，除了保健品之餘，母嬰產品﹑生活雜貨，食物等等，通通一應俱存全。但是對於iHerb購買新手來說，實在是眼花繚亂！為此，編輯整理了iHerb的購物優惠攻略，以及十大必買清單，要購買的話「照單執藥」就方便得多啦！
在iHerb經常可以用到極優惠的價錢買到好貨，結帳之前不妨先到網上搜尋一下iHerb的優惠碼，一般也不難找到合適的優惠碼呢。
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此外，iHerb現正進行兩大優惠活動：
1. 【精選貨品半價】（點擊藍色連結即可進入活動頁面）
精選產品即享半價優惠，而且產品欄目將會每週定期更新，換句話說，即是每週均有不同產品享有半價優惠！特價產品包含多個類別，建議可在「類別」一欄篩選心儀貨品。
2. 【精選保健產品限時8折】
精選的保健產品均享有限時8折優惠，包含多個品牌的保健產品，例如California Gold Nutrition﹑ Now Foods﹑ Nature's Plus等等。產品詳細可參閱活動頁面，建議可按「品牌」篩選心儀貨品。
既然iHerb能買到的東西包羅萬有，新手不妨從零食入手，有不少來自美國的零食也值得一試。以下嚴選網民推舉的十大iHerb必買零食，在香港市面難以入手，有興趣的話不妨從iHerb入手試試。
#1Stoneridge Orchards, 藍莓，浸黑巧克力HK$36.30
#2Sahale Snacks, Snack Better，楓糖胡桃HK$41.36
#3KIND Bars, Nuts & Spices，黑巧克力堅果和海鹽味 12條HK$167.96
#4Eden Foods, 有機，去殼幹烤開心果，輕輕地海鹽調味HK$83.98
#5Kettle Foods, Potato Chips, Honey DijonHK$23.64
#6YumEarth, 有機硬糖，Cheeky LemonHK$21.19
#7Chocolove, 杏仁和海鹽黑巧克力HK$23.25
#8Atkins, Snack, Peanut Butter Fudge Crisp BarHK$62.95
#9Seapoint Farms, 海藻片，杏仁芝麻HK$20.01
#10Popchips, 薯片，優酪乳油&洋蔥HK$27.84
圖片來源：iHerb截圖
(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/02)
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