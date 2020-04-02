【iHerb優惠碼】半價優惠購物攻略+網民推薦十大必買零食清單

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iHerb買到的生活雜貨應有盡有，除了保健品之餘，母嬰產品﹑生活雜貨，食物等等，通通一應俱存全。但是對於iHerb購買新手來說，實在是眼花繚亂！為此，編輯整理了iHerb的購物優惠攻略，以及十大必買清單，要購買的話「照單執藥」就方便得多啦！

在iHerb經常可以用到極優惠的價錢買到好貨，結帳之前不妨先到網上搜尋一下iHerb的優惠碼，一般也不難找到合適的優惠碼呢。

首次購買iHerb的新手們，可以使用以下推薦的優惠碼，即可獲額外95折優惠。（點擊藍色連結即可進入iHerb官網）

優惠詳情：首單額外95折，長期有效

優惠碼：【WOW123】

此外，iHerb現正進行兩大優惠活動：

1. 【精選貨品半價】（點擊藍色連結即可進入活動頁面）

精選產品即享半價優惠，而且產品欄目將會每週定期更新，換句話說，即是每週均有不同產品享有半價優惠！特價產品包含多個類別，建議可在「類別」一欄篩選心儀貨品。

2. 【精選保健產品限時8折】

精選的保健產品均享有限時8折優惠，包含多個品牌的保健產品，例如California Gold Nutrition﹑ Now Foods﹑ Nature's Plus等等。產品詳細可參閱活動頁面，建議可按「品牌」篩選心儀貨品。

既然iHerb能買到的東西包羅萬有，新手不妨從零食入手，有不少來自美國的零食也值得一試。以下嚴選網民推舉的十大iHerb必買零食，在香港市面難以入手，有興趣的話不妨從iHerb入手試試。

#1Stoneridge Orchards, 藍莓，浸黑巧克力HK$36.30

#2Sahale Snacks, Snack Better，楓糖胡桃HK$41.36

#3KIND Bars, Nuts & Spices，黑巧克力堅果和海鹽味 12條HK$167.96

#4Eden Foods, 有機，去殼幹烤開心果，輕輕地海鹽調味HK$83.98

#5Kettle Foods, Potato Chips, Honey DijonHK$23.64

#6YumEarth, 有機硬糖，Cheeky LemonHK$21.19

#7Chocolove, 杏仁和海鹽黑巧克力HK$23.25

#8Atkins, Snack, Peanut Butter Fudge Crisp BarHK$62.95

#9Seapoint Farms, 海藻片，杏仁芝麻HK$20.01

#10Popchips, 薯片，優酪乳油&洋蔥HK$27.84

圖片來源：iHerb截圖

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/02)

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