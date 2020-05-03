【暗黑料理】網民貼家人劣食照　榴槤蒸雞、糖果醃肉未算最災難？

討論區的劣食Post長開長有，由高登至連登，基本上已是「年經」Post。幾日前又有連登仔拋磚引玉，分享家人煮的劣食，希望其他人一齊貼相。但原來樓主食的芫荽麥皮、艾草煲蛋都低處未算低，更多災難級的家常劣食陸續有嚟，令人不禁說：「各位生存到依家都已經係一個奇蹟！」除此之外，網民更發現通常這些劣食家庭都有一個共通點！

連登仔「烏肛自吻」日前開Post，貼上家人煮的奇怪劣食，成功引來極大迴響，網友紛紛「些牙」由母親、奶奶、女朋友等親自下廚的騎呢菜式，有些跟廚餘、嘔吐物沒兩樣，例如：黑松露頭抽炒菜心、藍莓湯底火鍋、蒸忌廉蛋糕、牛大力炒烏冬、腥到嘔的清蒸三文魚頭、水泥芝士蛋糕、又凍又熱的壽司火鍋等等，只睇文字當然不夠衝擊，以下將會分享樓主及網民貼出的精彩圖片，記得慎入！

樓主母親煮的劣食，其實只屬入門級，雖然配搭有些少古怪，但不及其他連登仔家人的菜式般，一見到即作嘔。不親網友見到他貼出的艾草煲蛋、芫荽麥皮等，仍不禁回覆：「比我實扣佢家用！」「巴打未入醫院算係咁。」「我係你就煮埋畀佢好過。」「香港叫外賣好方便，唔識煮何必勉強？」不過從另一個角度睇，或者看完這個Post會讓你對廚藝重拾信心，又或者如果你家人煮餸很好味，你更加要感恩。

請按下圖睇樓主及其他網友的「劣食分享」：

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不知道大家睇完上述劣食後，覺得最駭人又是哪一個？有眼利的網民就發現，除了難食之外，這些家常劣食大部分都有個共通點，你又有留意到嗎？答案在下圖。