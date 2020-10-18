【入廚貼士】蔬果先切後洗易流失營養　5招切菜法鎖住營養不留菌

很多人都習慣處理蔬果時先切後洗，但原來此舉會令蔬菜內層的水溶性維他命流失，亦可能讓蔬菜表面的農藥流入內層。 想食得營養又健康，原來不只切菜方法有技巧，連刀具也有影響！馬上看看以下幾招，留住蔬果營養而不留菌吧！

不少人都對「先切後洗」抑或「先洗後切」有疑問。（Getty Images）

一泡二沖三切 減少農藥殘留

由於農藥和細菌依附在蔬果表皮上，若切完才洗，便有機會將有害物質流入內層，影響健康，而且切開後也會令內裡部分的維他命溶於水中，所以台灣食藥署建議用「一泡二沖三切」方式處理。

首先用清水浸泡蔬果約3分鐘，釋出表面污泥和小蟲，並讓蔬果表面的農藥溶於水中；接著用流動清水徹底沖洗蔬果，洗走殘留農藥，最後才削皮和切塊，有助保存蔬果內層的營養素。

即看更多保存營養的切菜方法：

使用鋒利不易變形的菜刀

不講不知，刀具也影響食材衞生和營養。一把優質菜刀光滑鋒利，切菜時得心應手，輕易切出理想形狀，而且不易變形和生鏽的特點，也避免細菌依附和帶到蔬果上。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/18)

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