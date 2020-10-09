【廚房收納】碗碟瓶罐如何收納？善用2款收納神器 解決空間不足

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每次大掃除最讓人頭痛和最棘手的就是廚房了！廚房算得上是家裡面最難以維持整潔的區域，尤其是每天都會「開爐」煮食的家庭，除了牆壁上的頑固油漬，還有一堆的碗盤餐具、油鹽醬醋遍佈廚房。如果廚房空間夠大也就還好，相反如果廚房面積本來就狹窄，即使物品不算多，也容易給人一種又髒又亂的錯覺，就連煮食的意欲也頓時大減。那麼如何才能在有限的空間裡，把零散的碗碟瓶罐有系統和有邏輯地收納好？

掌握以下兩大收納技巧，配合設計實用貼心的收納道具，再小的廚房也可以瞬間擴容，並且變得井井有條！

技巧一：物品分類後 按使用頻率安排擺放位置

當提到廚房收納，要考慮的不只是把物品擺放整齊，更重要的是要方便拿取。否則你把東西都收到櫥櫃深處，日後拿取時就要翻箱倒櫃，煮飯時弄得手忙腳亂。所以不是把所有物品通通收起來，眼不見為淨就好，有系統的收納應該先把物品進行分類，再按照日常下廚的習慣、物品的使用頻率，安排它們擺放的位置。

下廚時最常用到的物品不外乎是刀具、砧板、鑊鏟、碗碟、筷勺，這類每次都需要用到物品可以集中開放地收納於同一區域，一來方便日後拿取和擺放，二來顯得廚房格外井井有條，此時不妨善用雙層廚房置物架把以上物品統一收納好。

小戶型的廚房檯面空間不大，把雙層廚房置物架放置於檯面上，就可以巧妙地利用到檯面上方的空間收納。而且，雙層廚房置物架相比單層而言，不只可以收納碗盤筷子，還可有條不紊地收納刀具、砧板、鑊鏟、洗潔精、百潔布等大小物品。這類常用的物品立即變得伸手可得，拿取或擺放時更方便，同時減少日常彎腰或抬手的頻率。

另外，卡位式的設計讓碗盤都能順序地「乖乖站好」，碟與碟之間也留有間隙，讓空氣流通。底部設有瀝水盤，碗碟上殘留的水分會滴落於底部，只要將瀝水盤抽出，再倒掉水分即可，特別適合擺放剛洗涮好的碗碟，畢竟抹布上隱藏的細菌量多如廁所板，除非每次使用抹布前都會先消毒清潔或勤於更換抹布，不然洗好的碗碟餐具最好的方法還是讓它自己瀝乾，待乾透後才放入櫥櫃，以免滋生細菌。

置物架採用雙螺母鎖安裝設計，承重力更強，更安全。兩側更附有護欄，保護碗盤，防止跌落。

技巧二：善用隙縫空間

每次煮飯備菜時，油鹽醬醋拿來拿去，最後放到檯面都是一堆瓶瓶罐罐，看起來凌亂不堪。除此以外，薑、蔥、蒜都是每次煮飯時必備的食材。還有形形色色的清潔用品，如漂白水、消毒藥水、洗衣粉等等，這些零散的用品通常都會貯存於廚房內。可是，小戶型的廚房儲物空間的確有限，那該如何是好呢？

收納目的是要以「以佔最小的空間來收納最多的物件」。所以不妨善用一切隙縫空間，再狹窄的隙縫也別要浪費掉，因為只要懂得配合隙縫專用的收納架，就可以創造出更多的儲物空間，讓廚房每個角落也能發揮出它最大的用處！

這款隙縫架闊度僅僅只有12cm，比起一般的置物架纖細得多，特別適合放置於夾縫處如冰箱旁邊的夾縫，這樣一來就馬上變出了收納空間。加上隔層式設計，可以分不同類型的物品分門別類地擺放，一目了然。

為零散的東西找到容身之所。而且，任何場合都適用，不論是放在廚房、浴室、客廳都相當合適。

底部附有滾輪，可移動式的設計，所以每次拿取或擺放物品時都十分方便不費力，只要輕輕一拉一推即可，就像一張流動的小桌子。

廚房裡面的每一寸空間也彌足珍貴，更加應該物盡其用，用盡每一寸夾縫、每一個角落。只要掌握好以上兩個小技巧，並配合實用慳位的收納道具，自然能讓廚房環境恢復秩序井然，日後下廚的意欲也會大大提昇，煮飯時更得心應手，所有所需的物品都「手到拿來」！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/09）