燒烤│預先醃肉、塗蜜糖牛油是致肥大忌　食得低卡要將肉類切細？

秋高氣爽，最適合行山燒烤。雞翼、牛扒、腸仔、綿花糖、牛油金菇......都是燒烤必吃！可是，如此邪惡又美味的美食隨時都是減肥陷阱，有意健康瘦身的話最好碰也不要碰。談及燒烤，的確有不少減肥陷阱，大家平時可能不多為意，燒烤前不妨細看以下的健康瘦身貼士，以免誤中地雷。

燒烤前不妨細看以下的健康瘦身貼士，以免誤中地雷。（Unsplash）

▼按下圖看10大健康瘦身燒烤貼士▼

+ 17 + 17 + 17

燒烤吃什麼食物比較健康？

若燒烤時想吃肉類，進食前去掉肉類的皮和脂肪，能減少脂肪攝取。燒烤前把肉類切成小塊，不但能縮短燒烤時間，比較健康，同時亦能避免吃過量。同時，應避免吃加工食物，如腸仔、午餐肉、丸類等，當中或許混合大量脂肪、劣質肉，及添加調味料，納含量高，並不是健康之選。另外，可多吃營養價值相對較高的海鮮和蔬菜，如粟米和蕃薯，不但飽肚，亦很有營養，是瘦身之選。

避免吃加工食物，如腸仔、午餐肉、丸類等，當中或許混合大量脂肪、劣質肉，及添加調味料，納含量高，並不是健康之選。（Unsplash）

醬料、蜜糖、牛油是致肥元兇 應可免則免

醬料是致肥的元兇，因此避免預先醃製食物及塗上過多醬料，利用鹽和黑椒稍作調味，享受食物的原汁原味。而蜜糖的糖分亦極高，在食物上塗上蜜糖會令人不覺意地攝取過多糖分，建議可以在蜜糖中加入適量水，噴在食物表面，減少吸收過多糖分和熱量。雖然食物塗上牛油，經燒烤後香氣四溢又美味。可是牛油非常高脂，想健康瘦身的話還是可免則免吧！

蜜糖的糖分亦極高，在食物上塗上蜜糖會令人不覺意地攝取過多糖分，建議可以在蜜糖中加入適量水，噴在食物表面，減少吸收過多糖分和熱量。（Unsplash）

趁著秋天的好天氣，相約家人和朋友一起享受燒烤的樂趣吧！現在很流行一種無火燒烤爐，非常環保，大家不妨試試！

▼按下圖看無火環保燒烤爐推介▼

+ 4 + 4 + 4

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/30)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！